Osumnjičenik za trostruko ubojstvo u Splitu i dalje je u zagrebačkoj Bolnici za osobe lišene slobode, a njegovu je obranu i službeno preuzeo odvjetnik Branko Šerić, kojem je punomoć za zastupanje potpisao otac osumnjičenog.

Branko Šerić i službeno je preuzeo obranu trostrukog ubojice iz Splita Filipa Zavadlava, koji se i dalje nalazi u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu.

Šerić je otkrio i da je, kako bi ubrzao cijeli proces, povukao žalbu na istražni zatvor, koju je uložila odvjetnica koja je osumnjičeniku bila dodijeljena po službenoj dužnosti. ''Povučena je žalba na istražni zatvor i na rješenje o istrazi da istraga krene što prije. Da se krene što prije sa psihijatrijskim vještačenjem i utvrdi njegovo zdravstveno stanje. Ako budemo čekali da se odluči po žalbama, to se neće dogoditi za 15 dana'', rekao je Šerić.

Iz splitske su policije za Dnevnik Nove TV potvrdili da još nisu zaprimili zahtjev za javno okupljanje, koje u Splitu planiraju organizirati okupljeni u više puta kreiranoj pa ugašenoj Facebook grupi ''Pravda za Filipa''.

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara potvrdio je da će, dođe li do zahtjeva, on biti odobren. ''Naravno! Svatko od građana slobodan je izraziti na prosvjedu svoje mišljenje. Nema ni jednog razloga da mi ne odobrimo javnu površinu. Naravno, to ćemo odraditi i uz nadležne policijske snage'', rekao je kaže gradonačelnik.

