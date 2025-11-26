Policija pretražila kuću: Pronašla drogu i oružje, uključujući "Thompsona"

Nakon što su dobili sudski nalog, drniški policajci pokucali su na vrata 28-godišnjeg muškarca u Donjem Vinovu, a nakon što su pretražili dom i druge prostorije, obavijestili su javnost o onome što su našli.

Jedna vojna puška, marke Thompson, 253 komada streljiva raznih kalibara, 41 gram droge kokain i 1,3 grama droge marihuana pronašli su policijski službenici Policijske postaje Drniš u sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku u utorak.

Proveli su kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenih djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Nakon toga osumnjičeni 28-godišnjak bit će tijekom jutra, uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.