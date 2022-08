Dovršen je očevid prometne nesreće u kojoj je poginuo muškarac nakon što je automobilom upao u more na Trajektnom pristaništu Prapratno.

Do prometne nesreće je došlo jer 27-godišnji državljanin Indije, prilikom parkiranja osobnog vozila zagrebačih registracija na parkiralište Trajektnog pristaništa Prapratno, nije aktivirao ručnu kočnicu.

"Do prometne nesreće je došlo jer 27-godišnji državljanin Indije, prilikom parkiranja osobnog vozila zagrebačih registracija na parkiralište Trajektnog pristaništa Prapratno, nije aktivirao ručnu kočnicu", javlja PU dubrovačko-neretvanska.

Vozilo je upalo u more s visine od oko četiri metra, okrenulo se na krov i potonulo na dubinu od šest metara. Jedan policajac je skočio u more, zaronio do vozila i izvukao vozača. Drugi je odmah krenuo s reanimacijom, ali je vozač preminuo.

Tijelo stradalog državljanina Indije je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice gdje će se provesti postupak obdukcije kojom će se utvrditi točan uzrok smrti.