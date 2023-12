Dvoje carinika i krijumčari ljudi pod istragom: Poznati iznosi za koje su propuštali migrante preko granice

Policijski službenici PU vukovarsko-srijemske, u koordinaciji s USKOK-om, dovršili su opsežno višemjesečno kriminalističko istraživanje nad devet osoba zbog sumnje u počinjenje zločinačkog udruženja kako bi omogućili nezakonite ulaske u Hrvatsku stranih državljana i robe koja podliježe zabranama ili ograničenjima bez obavljanja carinske kontrole.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja kako se 28-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine iz koristoljublja udružio s nepoznatim osobama s područja BiH i Hrvatske te u razdoblju od travnja do studenog 2023. godine, u više navrata za novčanu naknadu dogovorio i organizirao nezakonit ulazak stranih državljana s područja BiH na hrvatski teritorij, preko i izvan graničnog prijelaza na području PU vukovarsko-srijemske i PU sisačko-moslavačke.

Carinski službenici na graničnom prijelazu, 45-godišnjakinja i 53-godišnjak, omogućili su u više navrata ulazak u Hrvatsku 54-godišnjeg vozača i vozila, u kojima su se nalazili strani državljani, bez obavljanja carinske kontrole.

Ostvarenu nepripadnu imovinsku korist osumnjičeni su međusobno podijelili ovisno o ulogama u svakom slučaju.

Okrivljenici su u najmanje pet navrata omogućili nezakoniti ulazak i boravak u Hrvatskoj za najmanje 41 državljana Turske. Za njihovo preuzimanje i prebacivanje preko graničnog prijelaza Gunja do istoimenog mjesta dogovorena je naknada od 1.500 eura po prijevozu. Tako prebačene strance u Gunji su predavali nepoznatim osobama radi njihove daljnje vožnje do dogovorenih odredišta u Hrvatskoj i drugim državama u EU. Također za nagradu od najmanje 100 eura dogovarali su daljnje iznajmljivanje vozila i preuzimanje većeg broja nezakonitih migranata koji su mimo graničnih prijelaza nezakonito prebačeni iz BiH u Hrvatsku u okolici Topuskog i njihov daljnji prijevoz do dogovorenih odredišta.

U sklopu ovog istraživanja utvrđena je sumnja da su isti carinski službenici u više navrata od srpnja do studenog 2023. godine, na graničnom prijelazu, za novčanu naknadu ili bez naknade, omogućili unos razne robe, koja podliježe zabranama ili ograničenjima, iz BiH u Hrvatsku, a s kojom robom su osumnjičenici zatečeni neposredno po prelasku državne granice.

Osam osumnjičenika je uhićeno i predano pritvorskom nadzorniku, dok je jedan osumnjičenik trenutno nedostupan.