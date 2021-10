Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo optužnicu protiv 53-godišnjaka okrivljenog za zlostavljanje na radu i tri kaznena djela spolnog uznemiravanja.

53-godišnjaka terete da je od travnja 2019. do 11. studenog 2020. u Bjelovaru, kao ravnatelj jedne ustanove, zaposlenicu na radnom mjestu njegovateljice optuživao da nadležnom tijelu piše anonimna pisma o stanju u ustanovi.

Tijekom razgovora rekao joj je kako će sistematizacija radnih mjesta proći i da će netko biti nagrađen, a netko ne, te da će klečati pred njim. Nakon toga je njegovateljica dobila ugovor o radu za radni odnos na radnom mjestu pralje. Uslijed toga joj se pogoršalo zdravstveno stanje.

53-godišnjaka se tereti i da je počinio tri kaznena djela spolnog uznemiravanja tri zaposlenice. Od jeseni 2019. godine do 15. listopada 2020. spolno je uznemiravao fizioterapeutkinju, od ožujka 2019. godine do 15. listopada 2020. spolno je uznemiravao sobaricu, a od travnja 2019. godine do studenog 2020. godine - prodavačicu.

"Opisano okrivljenikovo postupanje izazvalo je kod oštećenica osjećaje poniženosti te je povrijedilo njihovo dostojanstvo zbog čega su dvije zaposlenice bile na bolovanju, a jedna se nalazi na bolovanju", navodi se u priopćenju Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru.

Portal Bjelovar.live piše da se radi o Z.K., ravnatelju bjelovarskog doma za odrasle. Pokušali smo kontaktirati tu ustanovu, no ravnatelj nije bio dostupan za naš upit.

Portal piše da se radi o članu HDZ-a pa smo za komentar pitali predsjednika HDZ-a Bjelovarsko-bilogorske županije Miru Totgergelija.

"Gospodin nije naš član već možda više od godinu dana. On se prošle godine se iščlanio iz HDZ-a", rekao je Totgergeli.

Na upit novinara o razlogu iščlanjenja iz stranke, kratko je odgovorio: "Bila je njegova inicijativa zbog tih događaja".