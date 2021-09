Vezano za trostruko ubojstvo troje malodobne djece u zagrebačkim Mlinovima izjavu dala je državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margarete Mađerić, koja je rekla da za ovu obitelj pogođenu tragedijom nikada nije bila zaprimljena prijava o nasilju.

''Zgranuti smo ovim strašnim događajem. Potpuno je neshvatljivo ono što se dogodilo. Obitelj je mjesto gdje bi djeca trebala biti zaštićena'', kazala je državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margarete Mađerić i izrazila sućut obitelji, ponajprije majci.



''Ova obitelj je 2018. godine bila u Centru za socijalnu skrb tijekom savjetovanja što je dio standardnog postupka za sve koji se razvode. Oni su se sporazumno dogovorili o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i dalje nije bilo nikakvih djelovanja. Centar nije imao niti jednu prijavu, kako pojedinaca, majke ili bilo kojih drugih tijela koji bi ukazivali na nasilje", istaknula je Mađerić.



I zagrebačka policija je nešto ranije u izjavi za medije istaknula da nisu imali saznanja niti je ikad prije pružana intervencija u obitelji u zagrebačkom naselju Mlinovi, gdje je u noći s petka na subotu ubijeno troje malodobne djece, za što je osumnjičen njihov 56-godišnji otac, austrijski državljanin.



Aladrović: ''Utvrdit ćemo sve činjenice ne osuđujući nikoga unaprijed'

Mađerić je komentirala i stanje u sustavu socijalne skrbi ustvrdivši a je napravljeno puno oko reforme sustava: ''Zakon o socijalnoj skrbi uskoro ulazi u javnu raspravu, kao i Zakon o udomiteljstvu. Osnovan je Nacionalni savjet za razvoj socijalnih politika u kojem su predstavnici svih tijela, komora i udruga. Kratkoročne mjere koje smo si zadali se provode, 96 posto stručnjaka je zaposleno, kontinuirano od ožujka provodimo edukacije za stručnjake, za pružatelje socijalnih usluga i svih sudionika koji se susreću s nasiljem, posebice obiteljskim nasiljem''.

''U Hrvatskoj imamo 25 skloništa za žrtve obiteljskog nasilja, u šest županija smo raspisali natječaje za izgradnju novih skloništa, a tu imamo i privremena rješenja. Na mjesečnoj razini pratimo popunjenost skloništa, to je oko 50 posto, ima slobodnih kreveta. Prošle godine pustili smo u rad i Nacionalni pozivni centar gdje se od nula do 24 sata svakog dana u godini sve žrtve ili svatko tko ima sumnju na nasilje može javiti. Imamo protokol postupanja u slučaju nasilja i dvije izmjene kaznenog zakonodavstva'', pobrojala je Mađerić.



Istaknula je da je važna suradnja medija i svih pojedinaca, a ''najveća odgovornost je na Vladi i jedinicama regionalne i lokalne samouprave''. ''Ključno je da ako itko ima informaciju o nasilju, da to dojavi'', kazala je Mađerić i opetovala da centri nisu imali nikakvu informaciju o nasilju u ovom slučaju.

Vezano uz slučaj Centra za socijalnu skrb u Maksimiru rekla je da se tamo provodi nadzor i da će rezultati biti objavljeni kada inspekcija bude gotova.

Što se dogodilo kobne noći u Mlinovima?

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je u subotu očevid u zagrebačkom naselju Mlinovi, gdje je u noći s petka na subotu ubijeno troje malodobne djece, za što je osumnjičen njihov otac, 56-godišnji austrijski državljanin.

Dežurna zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu je u ranim jutarnjim satima u suradnji s policijskim službenicima, provela očevid u povodu pronalaska tri mrtva tijela u stanu u Mlinovima, priopćilo je Državno odvjetništvo RH.

Postoji osnova sumnje da je austrijski državljanin (1965.) počinio kaznena djela teškog ubojstva, iz članka 111. Kaznenog zakona na štetu troje maloljetne djece, dodaje se u priopćenju.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu u suradnji s policijom poduzima daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti u svrhu utvrđivanja svih okolnosti počinjenja ovih kaznenih djela, navode iz DORH-a.

Noć strave

Policijska uprava zagrebačka ranije danas je izvijestila da je noćas oko dva sata u zagrebačkom naselju Mlinovi, temeljem informacija o najavljenom samoubojstvu zaprimljenih od građana zbog objava na društvenim mrežama, u stanu pronađen 56-godišnji muškarac koji je u trenutku ulaska policijskih službenika bio narušenog zdravstvenog stanja.

Na mjestu događaja pronađeno je i troje djece bez znakova života.

Dolaskom hitne medicinske pomoći potvrđena je nasilna smrt djece, dok je 56-godišnji muškarac prevezen u KBC Sestre milosrdnice gdje je zadržan na liječenju.

Očevid je proveden uz rukovođenje zamjenice Županijskog državnog odvjetnika, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.