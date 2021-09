Vijest da je jedan otac prošle noći u Zagrebu ugušio svoje troje malodobne djece i potom sebi pokušao oduzeti život zgrozio je javnost. Temeljem prvih informacija ovaj zločin spada u domenu osobne psihopatologije, smatra psihologinja Marina Ajduković, profesorica na Studiju za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

''Već sama činjenica da je otac pokušao suicid nakon toga isto indicira na određene psihodijagnostičke kategorije, no o tome bi sada bilo jednostavno nedogovorno govoriti'', istaknula je psihologinja Marina Ajduković, profesorica na Studiju za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.



S obzirom na to da je riječ o troje malodobne djece i da je riječ o razvedenim roditeljima, sigurno će se provesti uvid u to što se događalo, dodala je Ajduković u razgovoru za Hrvatski radio.

Policija objavila detalje nezapamćenog zločina u Zagrebu, oglasilo se i Državno odvjetništvo: Otac ugušio troje djece, majka u teškom psihičkom stanju dovezena u bolnicu

Bacio djecu s balkona: Ocu monstrumu s Paga 30 godina zatvora i obvezno psihijatrijsko liječenje!



Obitelj je sigurno u nekom trenutku bila u sustavu socijalne skrbi jer je trebalo napraviti plan roditeljske skrbi, kazala je: 'Morali su se u jednom trenutku regulirati ti kontakti. Pitanje je samo jesu li majka i otac o tome kako se to odvijalo informirali dalje Centar za socijalnu skrb, kazala je.

''Nažalost, gotovo svake godine imamo jednu ovakvu tragediju koja zaista ne spada u domenu normalnog, očekivanog'', podsjetila je profesorica.