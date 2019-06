Još nismo svjesni što se dogodilo našem sinu, rekao je neutješni otac ubijenog I. B. (42). Njegova sina u noći na ponedjeljak pištoljem je ubio prijatelj iz djetinjstva.

"Svi smo u šoku. Moj sin je radio u Irskoj, a 10. lipnja došao je na svoj prvi godišnji odmor u našu vikendicu u Vinjercu. Dugi niz godina to mjesto, ta naša kuća bilo je naša oaza... a sada... teško je zamisliti. Još nismo ni svjesni da se to dogodilo našem djetetu. Ne možete to niti zamisliti, još to nismo shvatili", rekao je za Zadarski.hr potreseni otac I. B. (42) iz Zagreba.

I. B. ubijen je u pucnjavi u ponedjeljak jedan sat iza ponoći u Maslenici. Policija je ubrzo uhitila i za ubojstvo osumnjičila njegova prijatelja iz djetinjstva G. Ž. (41).

Mlađi muškarac na starijeg je pucao na cesti blize svoje vikendice. Nije bilo svjedoka, a na mjestu događaja pronađen je ilegalni pištolj.

Ubijeni muškarac i 41-godišnjak bili su prijatelji iz djetinjstva i odrastali su zajedno u zagrebačkom kvartu Dubrava. Jedan je imao vikendicu u Maslenici, a drugi u nekoliko kilometara udaljenom Vinjercu. Policija još istražuje što je dovelo do obračuna.

"Oni su bili jako dobri prijatelji još iz djetinjstva. Osam godina išli su zajedno u osnovnu školu. Ni jedan ni drugi nisu bili problematični. Što se dogodilo, nitko ne zna. Svi zasad još samo nagađaju. Moj sin nije imao neprijatelja, ma bio je fantastičan... Završio je Ekonomski fakultet u Zagrebu, a onda radio u jednoj uspješnoj zagrebačkoj tvrtki. U Irsku je na lošiji posao odlučio otići iznenada. Nismo ga mogli zaustaviti, iako smo ga nagovarali da ostane u Hrvatskoj. Dugo nije mogao na godišnji, a sada je, evo, konačno došao i što se dogodilo... Strašno.., ispričao je za Zadarski.hr otac tragično stradalog 42-godišnjaka.

Muškarci prije nisu bili problematični, osim što je 41-godišnjak imao nekoliko prekršajnih prijava. Prijatelja je pogodio jednim hicem, a u krvi je tad imao 1,7 promila lakohola u krvi. Nakon što je pogodio prijatelja, otišao je do susjeda i tražio ih da zovu Hitnu pomoć.

Mještani Maslenice nisu znali mnogo o mladićima, ali su rekli da se iz vikendice muškarca (41) često čula glasna glazba.

"Županijsko državno odvjetništvo u Zadru dalo je nalog za obdukciju mrtvog tijela smrtno stradale osobe te će biti dani drugi potrebni nalozi i provedena vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti počinjenja ovog kaznenog djela", rekli su u zadarskom tužiteljstvu.