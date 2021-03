Otac Filipa Zavadlava koji je zbog trostukog ubojstva osuđen na 40 godina zatvora na Prekršajnom sudu u Splitu dobio je novčanu kaznu od 760 kuna zbog remećenja reda i mira.

Ante Zavadlav prije dvije godine pokušao je izbaciti djevojku sina Stanislava iz stana. Bučili su te ometali susjede oko 22 sata, a djevojka je tada pozvala i policiju te rekla da ju je Ante napao. Zavadlav je priznao da ju je povukao za rukav i otvorio vrata kako bi izašla iz stana, a ona je usput slučajno srušila ormarić za cipele.

Djevojka je također dobila novčanu kaznu od 570 kuna. Kazala je da se opirala izbacivanju iz stana jer je navikla da se ljudi inače sve dogovore. U međuvremenu je prekinula sa Stanislavom.

Na sudu je iskaz dao i susjed koji je rekao da je bila velika galama te je Ante Zavadlav došao do njega i zamolio ga da mu pomogne izbaciti sina i djevojku van jer on ne može s njima. Susjed je pokušao razgovarati s njima, no nije išlo pa se povukao, a za nekoliko minuta stigla je policija, piše Dalmatinski portal.