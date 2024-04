Osječka znanstvenica poginula u Albaniji, kolega se od nje oprostio dirljivom porukom: "Svaki trenutak s tobom bio je dar"

Osječanka je poginula u planinarskoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak na planini Jezerski vrh u Albaniji. Planinarila je u skupini od petero ljudi, koji su kao i ona, članovi Sveučilišnog planinarskog društva ALTIUS. Prema informacijama Hrvatske gorske službe spašavanja, u jednom trenutku se poskliznula i tijekom pada nažalost zadobila ozljede od kojih je preminula. Ostatak grupe vratio se u Hrvatsku, piše Jutarnji.

"Bili su na usponu na jednom vrhu u Prokletijama, njih je bilo petero i jedna članica skupine se pokliznula. Otklizala je dosta nisko prema dnu i tijekom pada dobila smrtonosne ozljede. Nije se dogodilo u trenutku kad su službeno stajali za odmor, bili su u kretanju, ali svatko od njih je povremeno stao da bi se odmorio", rekli su iz HGSS-a za Jutarnji te napomenuli da su svi planinari imali propisanu sigurnosnu opremu.

"U trenutku kad se dogodila nesreća već bili prošli dio koji je najstrmiji. Bili su na malo položenijem terenu. Ostali planinari su potreseni i u šoku naravno, ali fizički su dobro. Oni su se spuštali polako i izuzetno oprezno nakon toga, upravo jer su bili u šoku, ali evo stigli su doma", objasnili su.

Iako se nisu zajedno uspinjali, nesreću su vidjeli i dvoje planinara iz Srbije. I njih je to iznimno potreslo, a s planine su se spustili zajedno s hrvatskom ekipom.

Prema prvim informacijama, navodno je riječ o 43-godišnjoj znanstvenici Željki Lončarić iz Osijeka, od koje se emotivnom objavom na Facebooku oprostio njezin kolega Branimir K. Hackenberger, s kojim je radila na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

"Ove riječi ne znače zbogom, već su zadnja zahvale tebi, koja si životu pristupala s toliko strasti i ljubavi. Svaki trenutak proveden s tobom bio je dar, od ronjenja u nepoznate dubine mora do uspona na vrhove planina koje su te oduvijek pozivale svojom neopisivom ljepotom. Bila si više od prijateljice! Bila si vodič kroz nepoznato, svjetionik u noći, mentor i inspiracija. I kada su me svi napustili ostala si privržena uz mene pomažući mi i bodreći me.

Tvoj tragičan odlazak na ovom prokletom i ukletom planinarskom izletu prostrijelio je naša srca. No, tijelo ti je možda napustilo ovaj svijet, ali tvoj duh i tvoja ljubav ostaju s nama zauvijek. Sjećanja na tebe vodit će nas kroz najtamnije noći, tvoja hrabrost inspirirat će nas kako se suočiti s vlastitim strahovima, a sjećanja na sve tvoje radosti bit će naša radost...Počivaj u miru, draga Željka! Hvala ti na svakom trenutku, na svakoj lekciji, na svakoj avanturi. Tvoj odlazak je podsjetnik da je svaki dan dar i da trebamo živjeti punim plućima, baš kao što si ti živjela", napisao je Hackenberger.