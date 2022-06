Muškarac (43) bio je u bijegu od ožujka 2019., kada je uhićen ostatak okrivljenika.

Hrvoje Kovčalija, jedan od odbjeglih pripadnika splitske zločinačke organizacije kojoj je na čelu Željko Rajić, nađen je početkom svibnja mrtav u Lavovu u Ukrajini.

Ovog tjedna njegov branitelj Mario Vuković sudu je dostavio smrtni list. Očekuje se rješenje o obustavi kaznenog progona protiv preminulog, doznaje Dalmatinski portal.

Kovčalija (43) bio je optužen za kazneno djelo iznude. Drugi članovi organizacije navodno su žrtvu oteli, zatočili u stanu u Stobreču, udarali je te joj stavljali pištolj u usta zbog navodnog duga prema Kovčaliji.

On je pak bio u bijegu još od privođenja ostalih okrivljenika u ožujku 2019. Bio je u Kijevu, a potom u Lavovu.

Nakon uhićenja izašli su grozni detalji mučenja žrtve. On se neko vrijeme družio s članovima organizacije, no u jednom trenutku je shvatio da to nije život za njega.

Namamili su ga u stan tvrdeći da im duguje oko 30.000 eura. Slobodna Dalmacija je tada pisala da su ga mučili, vozili u prtljažniku, vozili na Lovrinac, radili selfije dok je okrvavljen ležao u prtljažniku. Tražili su da na njih prepiše novac, vozila...

Naposljetku su ga ostavili u stanu, a kad su se vratili, pravio se da spava te je pobjegao kroz prozor. Tako se dokopao policije, pisala je tad Slobodna Dalmacija.