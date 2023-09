Običan dan na poslu Tihomiru se pretvorio u pakao: Kamere su sve snimile, uključila se policija, pomogli su i građani

Jedan običan dan na poslu vlasniku zlatarne Tihomiru Macanu-Zvonaru pretvorio se u pakao. Umjesto zainteresiranog kupca za nakit, pokazao se lopov.



Izvadio je suzavac, prisjetio se, poprskao mu oči i zgrabio lančiće koji su bili u smotuljku s narukvicama i pobjegao van: ''Ja sam počeo trčati za njim, ali ubzo nisam nista vidio i nestao je u masi."



Lopov je iskoristio trenutak, pokupio plijen i pobjegao. Snimke nadzornih kamera vlasnik je predao policiji, krenula je istraga, uključili su se i građani uz čiju je pomoć policija vrlo brzo lopova i uhvatila.



Samo u ovoj godini poslali su u javnost osam apela.

Marija Goatti glasnogovornica zagrebačke policije, objasnila je kada posežu za takvom vrstom pomoći: ''Riječ o potrazi za informacijama i osobama koje mogu imati korisna saznanja što nama u kriminalističkom istraživanju pomaže u smislu toga u kojem ćemo smjeru dalje ići. U većini slučajeva nam pomogne informacija koju dobijemo od građana.''

Građani su podijeljeni, neki misle da je njihova građanska dužnost prijaviti sako nekoga prepoznaju dok drugi kažu da ne žele dodatne probleme.

Policija ne objavljuje fotografije svih osumnjičenih ili onih koji bi možda mogli znati nešto više, a bivši kriminalist Željko Cvrtila objasnio je kada to postaje opcija: ''Provjerom u bazama podataka, usporedbom fotke ili ako nije neki drugi trag ostao temeljem kojeg bi indentificirali osobu poput DNA ili papilarnih linija.''



Uz to, kod identifikacije kako za policiju tako i za građane, ključnu ulogu ima i kvaliteta same snimke. ''Ako imate loš kut snimanja, ako imate maskiranu osobu, imate snimku iz ptičje perspektive, to otežava prepoznavanje.''

