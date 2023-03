Stravična nesreća dogodila se na aerodromu u Puli. U padu malog sportskog zrakoplova poginulo je dvoje stranih državljana. Detalje nesreće utvrdit će Agencija za istraživanje zrakoplovnih nesreća, a zračni promet obustavljen je do daljnjeg.

U Pulu stižu istražitelji Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća kako bi utvrdili razlog pada malog sportskog zrakoplova.

U nesreći je živote izgubilo dvoje njemačkih državljana. Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da je avion bio na letu prema Sloveniji.

Reporterka Lina Dollar razgovarala je o tome što se dogodilo s voditeljem Prometnog sektora Markom Ražemom.

"Riječ je o nesreći zrakoplova tipa Pipistrel, to je ultralight zrakoplov težine šestotinjak kilograma. Tijekom faze polijetanja došlo je do dosada neutvrđenih okolnosti i situacije da je zrakoplov pao. U tom su trenutku dvije osobe izgubile život", rekao je Ražem.

"Trenutno su sve službe na terenu, radi se na očevidu i utvrđivanju uzrokacijele situacije", dodao je. Trenutak nesreće nije vidio, bio je u uredu u Zračnoj luci, navodi Ražem. "Po zaprimanju obavijesti, odmah sam izašao na teren", rekao je.

Zrakoplov je odmah izgorio. "Naši vatrogasci su odmah pristupili gašenju požara i spašavanju žrtava, no nažalost, bila je toliko loša situacija da nisu mogli ništa napraviti", objasnio je Ražem.

"Prema informacijama kojima mi raspolažemo, zrakoplov je poletio. Bio je na nekakvoj određenoj visini, utvrđujemo na kojoj, ali navodi se da je visina bila oko stotinjak metara iznad piste. U jednom trenutku je izgubio kontrolu i srušio se u travu na južnom dijelu staze", kazao je Ražem.

Registriran u Njemačkoj

Navodi da je svaki zrakoplov registriran u svojoj zemlji. "Konkretno, ovaj zrakoplov je registriran u Njemačkoj i njemačke zrakoplovne vlasti su odgovorne za ispitivanje tih zrakoplova. Sam pilot kao operator tog zrakoplova ili ta ista kompanija ima odgovornost da zrakoplovi prođu sve potrebne kontrole i ispitivanja, certificiranja i slično", dodaje Ražem.

Očevid traje na terenu, provode ga MUP i DORH. "Očekujemo unutar sat vremena dolazak Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i kad oni dođu, utvrdit ćemo koji su daljnji koraci", navodi.

Zračna luka je zatvorena, letovi otkazani. Ražem kaže da su otkazana tri zrakoplova.

"Od njih su dva Croatia Airlinesa, jedan je bio Trade Aira. Ti zrakoplovi nisu ni poletjeli prema Puli, pravovremeno su obaviješteni u svojim matičnim zračnim lukama da je zračna luka zatvorena za sav promet. To je tako do danas, do pola noći. Kasnije ćemo vidjeti kako će se odvijati daljnja situacija", rekao je Ražem.

Putnicima koji su dolazili u pulsku zračnu luku osiguran je prijevoz autobusima na njihove krajnje destinacije.

