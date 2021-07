Austrijski dnevni list Kronen Zeitung piše o novim teškim optužbama pet mladih Bečanki o nasilnom ponašanju jednog od zaštitara na glavnom ulazu na plažu Zrće na hrvatskom otoku Pagu.

Peteročlanoj skupini mladih Bečanki, koje su prvi put posjetile festival "Austria Goes Zrće" tjedan dana boravka u domicilu partijanja Zrću pretvorio se u pravi "horor", tvrdi to austrijski dnevni list Kronen Zeitung.



U Austriji zabilježena najmanje 94 slučaja zaraze koronavirusom nakon povratka mladih s festivala na Zrću

Prema tvrdnjama toga dnevnika, kako prenosi magazin Fenix, djevojke su pretrpjele nasilništvo jednog od zaštitara na glavnom ulazu na plažu Zrće. Nastavak je to niza optužbi u dijelu autrijskih medija koji ovih dana izvještavaju i o navodno više od 300 koronom zaraženih austrijskih mladića i djevojaka nakon povratka s festivala "Austria goes Zrće", održanog od 17. do 24. srpnja na Zrću.



Prema tvrdnjama mladih Bečanki, čije optužbe prenosi Kronen Zeitung, one su 20. srpnja poslijepodne u 15:45 sati htjele ući na plažu, kada ih je u tome spriječio jedan od zaštitara na glavnom ulazu jer su u torbi imali boce s vodom, koje navodno nisu dozvoljene. Tada je došlo do rasprave te je navodno zaštitar jednoj od djevojaka izlio bocu vode na glavu, a kada ga je njezina 25-godišnja prijateljica zbog toga napala navodno ju je ''počeo daviti''. Ona se, kako tvrdi, oslobodila udarivši zaštitara u predjelu pojasa, nakon čega ju je on navodno udario u lice, te je pala na pod.



Kontrola na ulazima klubova i plažama, zabave će i dalje biti: "Svi se borimo s istim problemima"

Jedna od njenih prijateljica je navodno počela s leđa zaštitara vući za majicu i tako je uspjela navodno ''spriječiti još gore scene'', a kad su na obližnjem info-štand potražile pomoć tamo zatečeni djelatnik navodno im je samo savjetovao neka napišu pritužbu.

O svemu su se oglasili i organizatori, koji tvrde da ''djevojke nisu imale - tri G potvrdu – da su cijepljenje, testirane ili da su preboljele zarazu koronavirusom i stoga im nije dozvoljen ulaz na plažu''. Također, kako piše Kronen Zeitung, organizator je kazao da je pregledan i video materijal, opovrgnuvši sve optužbe o nasilju.