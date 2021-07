Najmanje 94 slučaja zaraze koronavirusom zabilježeno je u Austriji nakon povratka s festivala "Austria goes Zrće" na Pagu, priopćili su u srijedu zdravstveni uredi nekoliko austrijskih saveznih pokrajina.

Nakon povratka s festivala "Austria goes Zrće" na Pagu, iz Austrije stižu podaci o novozaraženima. Prema tim informacijama, u Gornjoj Austriji je zabilježeno 18, u Donjoj 38, u Salzburgu pet, u Štajerskoj 22, u Koruškoj šest i u Tirolu pet osoba koje su se nedvojbeno zarazile koronom tijekom festivala "Austria goes Zrće", koji se od 17. do 24. srpnja održavao na plaži Zrće na Pagu.

Brojke iz saveznih pokrajina Beč, Gradišće i Voralberg još nisu dostavljene. Zdravstveni uredi smatraju da bi broja zaraženih mogao biti mnogo veći.

Na festival je iz Austrije doputovalo više od 19 tisuća osoba, većina njih u vlastitim automobilima ili autobusima, priopćio je ured za odnose s javnošću savezne pokrajine Donja Austrija.

Savezna pokrajina Salzburg je sve goste festivala pozvala da se testiraju bez obzira na simptome.

U Koruškoj je koronavirus zabilježen i kod dva turista koji su boravili u Novalji, ali nisu prisustvovali festivalu na Zrću.