Nepalac radnim strojem pregazio 52-godišnjaka i usmrtio ga

Nepalac je radnim strojem za drobljenje kamena usmrtio 52-godišnjaka.
Podijelite
U kamenolomu na petrinjskom području dogodila se nesreća na radu u kojoj je smrtno stradao 52-godšnjak.
Do nesreće je došlo u srijedu oko 11 sati kada je 47-godišnji radnik, državljanin Nepala, upravljajući radnim strojem za utovar drobljenog kamena, prešao preko 52-godišnjeg radnika.
Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Sisku u suradnji s policijskim službenicima i u nazočnosti rudarskog inspektora, ujedno i inspektora zaštite na radu Državnog inspektorata.