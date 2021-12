Sutkinja Sanja Mazalin preminula je nakon teške bolesti, na Božić 25. prosinca. Bila je sutkinja na Županijskom sudu u Zagrebu, a sudila je u brojnim važnim predmetima.

U subotu popodne preminula je sutkinja Sanja Mazalin (56), nakon teške bolesti. Bila je sutkinja kaznenog odjela zagrebačkog Županijskog suda i predsjednica Odjela za mladež istog suda.

Sudila je u brojnim predmetima - od megapostupka "financijskog inženjeringa" 90-ih, za ubojstvo Kristine Krupljan za što je osudila Davida Komšića. Zbog prijetnji od strane obitelji optuženog bila je čak i pod policijskom zaštitom, piše Jutarnji list.

Uvijek je naglašavala poruku koju sudac šalje društvu. "David Komšić ni u jednom trenutku nije iskazao kajanje i to je posebno zabrinjavajuće. Ali sad konačno mora preuzeti odgovornost. Ovo je poruka i da će počinitelji biti pravično kažnjeni. Kad se ogole sve suhoparne riječi, ovo je jedna tragedija, ovo je potresna smrt mlade djevojke na pragu života, koja je nosila još jedan život. Tragedija je i to što je to učinio mladi čovjek. On je zavio u crno ne samo Kristinine roditelje, nego i svoje roditelje, ali i društvo jer u ovakvom društvu nitko ne želi funkcionirati", rekla je pri izricanju 30-godišnje zatvorske kazne Komšiću.

Sudila je i Tomislavu Sauchi, nekadašnjem tajniku Zorana Milanovića dok je još bio premijer te tajnici u Vladi Sandri Zeljko u "aferi dnevnice". Osudila je i Miroslava Tomasa. On je ubio brata blizanca u zajedničkom stanu u Zagrebu u novogodišnjoj noći 2013. godine.

Mazalin nikada nije dvojila da kad je dvojbeno da dokazi nisu dovoljni za osuđujuću, osloboditi optuženika.

Suprug Sanje Mazalin, Ivica Mazalin je odvjetnik, a imaju i dvoje djece.