U subotu navečer je u KBC-u Zagreb, nakon duge i teške bolesti preminuo prof. dr. Mario Plenković (1947.), otac predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, rekao je Hini glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Ispraćaj pokojnog Maria Plenkovića bit će u krugu obitelji.

Mario Plenković bio je redoviti profesor informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, a od 2019. godine profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Mariboru u Sloveniji.

Od 2014. bio je član Europske akademije znanosti i umjetnosti (EASA).

Od 2013. do 2021. vodio je doktorski studij Strateškog komunikacijskog menadžmenta Alma Mater Europaea/European Academy of Sciences and Arts u Mariboru.

Bio je i glavni urednik znanstvenih časopisa Informatologia (1980.-2021.) i Media, Culture and Public Relations (2001.2021.).