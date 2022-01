Zagrebačka policija objavila je detalje o smrti muškarca čije je tijelo pronađeno u nedjelju na Knežiji.

Muškarca (54) netko je izbo oštrim predmetom između ponoći i 5:20 ujutro 23. siječnja. 54-godišnjak je preminuo na mjestu događaja, a napadač je pobjegao.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Osoba koja se dovodi u vezu s ovim događajem nalazi se u službenim prostorijama te je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Policija je ranije javila kako je oko 5:20 u Prozorskoj ulici, u napuštenoj kući, pronađeno tijelo nepoznatog muškarca s vidljivom ozljedom.

Stanarima kvarta u kojem se zločin dogodio nije ugodno, to su rekli neki od njih reporterki Dnevnika Nove TV Viktoriji Bednjanec.

"Nije baš ugodno, pogotovo ono navečer kad idem sa psom u šetnju baš mi nije ugodno, mislim da ću sada više ići na onu stranu nego na ovu", rekla je Lidija.

"To su izolirani slučajevi pretpostavljam, čim je to tak, ne znam kolko je to tu napušteno i kaj se to tu događa", kaže Đurđica.

"Knežija je poznata po takvim situacijama, ali ne, napuštena kuća, tko zna je li tu netko doveden ili šta... ne plaši me iskreno", kaže Iva.

"Kuća izgleda sumnjivo, ali nisam očekivao da bi itko ikad nešto u tome napravio", rekao je Goran.

