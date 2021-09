Protiv 56-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubojstvo svoje troje djece, državno odvjetništvo je pokrenulo istragu zbog tri kaznena djela teškog ubojstva na podmukao način, a u srijedu će biti izveden pred suca istrage koji će odlučiti o istražnom zatvoru.

''Donijeto je rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenika zbog počinjenja tri kaznena djela teškog ubojstva iz članka 111 točka 1 i 2. Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva na podmukao način i na štetu osobe koje su posebno ranjive s obzirom na svoju dob. Pokušat ćemo što ranije sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnijeti prijedlog za određivanje zatvora'', kazala je nakon nakon ispitivanja 56-godišnjaka u tužiteljstvu zamjenica zagrebačkog županijskog državnog odvjetnika Albina Tisenić, ne navodeći ime osumnjičenoga.

Kazala je i da je na prvom ispitivanju u tužiteljstvu koristio pravo neiznošenja obrane, odnosno da se branio šutnjom. Uz rješenje o provođenju istrage tužiteljstvo je za njega zatražilo istražni zatvor o čemu će sutra prijepodne odlučiti istražni sudac zagrebačkog Županijskog suda. Osumnjičeni će prenoćiti kod pritvorskog nadzornika na zagrebačkim Oranicama.

Istražni zatvor bi mu, osim zbog opasnosti od bijega kao austrijskom državljaninu, mogao biti određen i zbog posebno teških okolnosti zločina koji mu se stavlja na teret.

Njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Marko Ivica potvrdio je da se njegov branjenik branio šutnjom te najavio da će tražiti dodatna medicinska vještačenja, a u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem objasnio je i zašto je odlučio prihvatiti obranu muškarca koji je osumnjičen da je ubio svoje troje djece, a koju su mnogi drugi odbili.



''Moram razdvojiti svoje osobno mišljenje od profesionalne obrane'', objasnio je Ivica za Dnevnik Nove TV istaknuvši da je u ovom slučaju branitelj po službenoj dužnosti. Sa svojim branjenikom razgovarao je preko prevoditelja za njemački jezik iako osumnjičeni 56-godišnjak zna i engleski jezik.

''Moj branjenik, kojeg branim po službenoj dužnosti, kratko je iznio svoju obranu, odnosno branio se šutnjom. Izjasnio se da nije kriv, ali nije iznosio obranu, branio se šutnjom. Još nemamo uvid u cijeli spis, a i zatražit ćemo dodatna medicinska vještačenja vezano uz psihofizičko stanje u trenutku počinjenja kaznenog djela'', kazao je.

''O samom djelu nismo razgovarali. Zahvalio mi je jer sam preuzeo obranu, a o njoj ćemo razgovarati kada ću ga posjetiti u nastavku postupka i kada dobijemo uvid u spis i rezultate vještačenja, i tada ćemo pripremiti obranu'', objasnio je Ivica i najavio da će se bude li određen istražni zatvor žaliti na takvu odluku, ali to će biti poznato u srijedu.

''Austrijska ambasada me nije kontaktirala, on me nije tražio da ikoga kontaktiram. Ne znam je li živ itko od njegove rodbine, a bliske rodbine u Hrvatskoj više nema i rastavljen je. Pitao me može li mu se iz stana donijeti neke stvari, ali stan je zapečaćen'', kazao je Ivica.

U slučaju da 56-godišnjem muškarcu osumnjičenom za ubojstvo svoje troje djece bude određen istražn zatvor, on će prvo morati tri do pet dana u karantenu, a potom će ga pregledati liječnik, a vjerojatno će prostorija u kojoj će biti smješten biti pod stalnim videnazorom jer je pokušao samoubojstvo.

