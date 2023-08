Kristina snimala seks s ljubavnikom, sve slala njegovoj ženi i punici: Na sudu tvrdila da je sve radila kako bi dokazala istinu

Kristina iz Zagreba ovih je dana proglašena krivom i osuđena je na godinu dana uvjetnog zatvora. Presuda je nepravomoćna.

Tijekom suđenja saznalo se da je žena od veljače do rujna u Zagrebu često slala poruke ženi njezina ljubavnika te joj govorila da je ružna, debela, da je njezina majka kriva zbog njenog izgleda, da je jadna. Slala joj je i poruke prijetećeg sadržaja da će vidjeti što slijedi, da će biti Treći svjetski rat.

Također je supruzi i njezinoj majci poslala fotografije pornografskog sadržaja s ljubavnikom.

No tu nije stala, dolazila je do zgrade na adresu prebivališta roditelja supruge, a jednom prilikom je došla i do ulaznih vrata, želeći razgovarati s njenim ocem, koji ju je otjerao.

Njezinoj majci predstavila se da je supruga muža njezine kćeri. Nazivala je i druge članove njezine obitelji, piše Danica.hr.

Od veljače do svibnja slala je uvredljive poruke ocu njezina ljubavnika te je vrijeđala njega, njegovu suprugu i njihovog sina. Ostavljala je i u ulici gdje žive papiriće na kojima je napisala za njegovog sina da ima izvanbračnu djecu.

Kristina je tijekom istrage sve priznala, ali tvrdi da je da je ljubavnik “otac dvoje njezine djece koje nikada nije priznao pa su išli na DNA analizu, niti on za njih plaća alimentaciju".

Supruga ljubavnika je na sudu tvrdila da je to kod nje izazvalo osjećaj straha za vlastitu sigurnost, kao i za sigurnost članova njezine obitelji te osjećaj uznemirenosti i tjeskobe.