Kriminalist Željko Cvrtila u razgovoru za televiziju N1 otkrio je kako smatra da je dobro što je srpska policija na poligraf stavila Matejeve prijatelje.

"Poligrafsko testiranje ne služi samo da bi se testiralo nekoga tko je sumnjiv, nego i da bi se eliminirali sumnjivci i da bi se otklonila sumnja. To je zasigurno dobar potez srpske policije jer na taj način oni su si dali prostor za fokusiranje na druge stvari, ukoliko ovdje iz razgovora i testiranja u okruženju prijatelja nije bilo sumnjivih stvari. Drugo, poligrafsko testiranje služi da bi policiji olakšalo potragu i usmjerilo je u određenom smjeru", rekao je kriminalist.

Da on vodi istragu nestanka Mateja Periša prvo bi ispitao prijatelje, drugi bi bio klub te ulice u kojima je Matej zadnji put viđen, a zatim pretraživanje same Save.

Cvrtila je komentirao i snimke nadzornih kamera, piše N1.

"Pojavila se informacija da je mladić bio alkoholiziran ili drogiran, ali netko tko je takav ne može držati pravac i ovako ravno trčati. S druge strane, njemu je očito taksist stao, nije mu otvorio vrata i kad mu nije otvorio vrata, on nije bio nasilan, nego je nastavio dalje. Ja tu ne vidim smušenost koju može izazvati alkohol ili droga, a možda je i uzeo neku drogu koja ne utječe na kretanje. Sad, zašto on trči, bježi li od nekoga, na dva mjesta imamo situaciju da se on sakriva navodno iza dva auta, a onda u ovoj kući, proganja li ga tko, zašto bježi, je li bio incident u samom klubu, to ne znamo”, rekao je Cvrtila.