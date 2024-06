Kod Bjelovara poginuo motociklist, zabio se u automobil kojim je upravljao mladić bez vozačke

Ravni cestovni potez u Velikom Korenovu kod Bjelovara u subotu navečer bio je koban za motociklista koji je u sudaru s automobilom smrtno stradao.

Prometna nesreća u kojoj je sudjelovao i automobil kojim je upravljao 18-godišnjak dogodila se oko 21:43. Vozač automobila kutinski registarskih oznaka, koji je upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita, skretao je na prilazni most, a da se nije uvjerio da to može učiniti na siguran način. U njega je s lijeve strane udario motocikl bjelovarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 46-godišnji muškarac. Motociklist se kretao u istom smjeru istim kolničkim trakom i u tom trenutku pretjecao osobni automobil po lijevoj prometnoj traci, a da se ni on prethodno nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike.

Pročitajte i ovo kod Pirovca Crni vikend na cestama: Poginuo još jedan muškarac

Pročitajte i ovo Kod Čakovca Motociklist (30) se bori za život: Neregistriranim motorom izletio s ceste pa se zabio u automobil i ogradu

Nakon sudara motocikl se odbio i pao zajedno s vozačem na kolnik, a potom nastavio kliziti po prilaznom mostu, te se zaustavio na mekanom terenu. Osobni automobil nastavio se nekontrolirano kretati po prilaznom mostu i mekanom terenu, te prednjim dijelom udario u stablo.

Vozač motocikla je za vrijeme vožnje na glavi imao zaštitnu kacigu, ali je uslijed zadobivenih ozljeda na mjestu događaja preminuo.

U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobio je 18-godišnjak koji je prevezen vozilom Hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ Bjelovar radi pružanja liječničke pomoći. U trenutku prometne nesreće u osobnom automobilu nalazili su se 22-godišnjak i četverogodišnje dijete koji nisu ozlijeđeni.

Pročitajte i ovo Na putu prema bolnici Prometna nesreća kod Bosiljeva: Poginuo motociklist

Očevidom na mjestu događaja rukovodila je zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Bjelovaru uz stručnu pomoć policijskih službenika Policijske postaje Bjelovar. Po nalogu zamjenice od vozača osobnog automobila izuzeti su uzorci krvi i urina zbog analize na prisutnost alkohola.

Tijelo smrtno stradalog motociklista je prevezeno na Odjel patologije gdje će se po nalogu Općinskog državnog odvjetništva u Bjelovaru obaviti obdukcija.

Na mjestu događaja promet državnom cestom je od 22:30 do 00:30 sati bio zatvoren za sav promet te se odvijao okolnim pravcima.