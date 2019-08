Ivica Ivić pronašao je eksploziv u prtljažniku auta u vlasništvu njegove tvrtke. Smatra da je to pokušaj njegova ubojstva jer je već policiji prijaljivao prijetnje. Nedavno je ispod brisača na autu pronašao metak.

"Samo mediji mogu spasiti nečiji život u Hrvatskoj. Nemojte spasiti moj, ali spasite bar djecu", rekao nam je uznemireni Ivica Ivić koji je u nedjelju u automobilu u vlasništvu svoje tvrtke pronašao dva i pol kilograma eksploziva. Zbog toga je policija bila zatvorila Samoborsku cestu. Srećom, pokazalo se da eksploziv nema detonator.

Ivić strahuje da je to bio pokušaj njegova ubojstva jer je prijetnje smrću već prijavljivao policiji. Nedavno je ispod brisača na autu pronašao metak.

"Našao sam 2,5 kilograma eksploziva u gepeku. To je podmetnuto da me se likvidira. Vozio sam taj auto kod mehaničara i uređivao ga da ga stavim u oglas. Išao sam ga usisati kad sam u gepeku našao paket. Popipao sam i osjetio nešto mekano. Na paketu je pisalo nešto na ćirilici, išao sam guglati i našao da je to plastični eksploziv", rekao nam je Ivić i dodao da je to količina eksploziva koja bi napravila ogromnu štetu.

"Onaj tko je to stavio htio je biti siguran da nema preživjelih", kaže Ivić.

Ivičin brat Stipan Ivić ubijen je 2017. godine u sačekuši u zagrebačkom Španskom ispred noćnog kluba Element. Ubio ga je poznanik Mirko Marić koji se kasnije sam predao policiji te je osuđen na 10 godina zatvora.