Solinjanin pregazio mladog policajca koji ga je pokušao zaustaviti: Doznao je kaznu za taj monstruozni čin

Ivan Božić iz Solina osuđen je na sedam godina i deset mjeseci zatvora jer je 30. studenog 2022. u Ulici Domovinskog rata Golfom pokupio policijskog vježbenika koji ga je pokušao zaustaviti. Kazneno djelo okvalificirano je kao pokušaj teškog ubojstva jer se radilo o službenoj osobi koja je obavljala službenu radnju zaustavljanja vozila prilikom redovne kontrole prometa.

Nije se zaustavio, već je s ugašenim svjetlima nastavio vožnju i u Klisu slupao Golfa kojem je istekla registracija i nije bio njegov. U bijegu je bio dva dana. Uhićen je dok je s društvom gledao nogometnu utakmicu. U krvi mu je utvrđena prisutnost narkotika, piše Dalmatinski portal.

Policijski vježbenik je teško stradao u naletu Golfa. Božić ga je prvo udario branikom, potom je vježbenik prvo odbačen na vjetrobran, a potom na parkirani policijski kombi.

U međuvremenu se vratio u službu i radi, no na presudu nije stigao jer je tražio parking.

"Ne osjećam se krivim za djelo koje mi se optužnicom stavlja na teret", rekao je Božić ranije tijekom suđenja.

Iznio je svoju obranu, no nije htio odgovarati na pitanja.

"Optuženi se prikazao kao žrtvom policijske zavjere, ali nije objasnio zašto nije kočio i zašto se nije zaustavio nakon naleta na policijskog službenika. Mogući motiv vijeće vidi u tome što nije imao položeni vozački ispit i što je bez ovlasti uzeo tuđe neregistrirano vozilo.

Radilo se o preglednom pravcu, mogao je na vrijeme uočiti policijskog službenika. Sam je kazao da je vozio lijevo-desno tražeći novčanik, no zašto bi to radio ako se nije mislio zaustavljati. Očekivao je da će policijski službenik izmaknuti, no do toga nije došlo. Sve svaljuje na druge. Vijeće nije ozbiljno shvatilo njegovu izjavu da mu je žao", kazala je predsjednica vijeća sutkinja Tea Budimlić te dodala:

"Policijski vježbenik je bio tek dva mjeseca u službi. Zbog ozljeda koje je tom prilikom zadobio, doživotno će biti upitno njegovo zdravstveno stanje i posao u službi."

