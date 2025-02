Biskupija objavila imena svećenika optuženih za pedofiliju: "Javno se ispričavamo žrtvama"

Hvarska biskupija u srijedu je objavila imena dvojice svećenika koji su optuženi za zlostavljanje maloljetnika. Obojica svećenika Hvarske biskupije, Josip Jelinčić i Marijo Zelanović, u međuvremenu su preminula.

"U želji za obnovom narušenog povjerenja i s iskrenim osjećajima boli i kajanja, želimo izreći javnu ispriku žrtvama i dostaviti izvješće o prijavama onih koji su u našim vjerničkim zajednicama počinili ovako teška zlodjela. No, svjesni težine onoga što nam je do sada prijavljeno, donosimo izvještaj prijavljenih slučajeva zlostavljanja u Hvarskoj biskupiji do ovoga dana", priopćili su iz biskupije.

Svećenik Josip Jelinčić preminuo je 2011., a iz biskupije su napisali kako su dvije žrtve prijavile zlostavljanje tek nakon njegove smrti, točnije 2018. godine. Uz prijavu zlodjela svećenika biskupija je utvrdila i manjkavo postupanje i propuste odgovornih u Crkvi u zaštiti maloljetnika i prevenciji zlostavljanja.

Svećenik Marijo Zelanović preminuo je ove godine, a optužen je službenom prijavom 2018. godine za počinjenje kaznenog djela iz domene kazneno pravne zaštite djece i maloljetnika.

"Odmah nakon prijave ovaj slučaj je prijavljen Dikasteriju za nauk vjere i civilnim vlastima te je svećenik suspendiran, zabranjene su mu sve crkvene službe i približavanje maloljetnicima. Kanonsku kaznu izvršavao je do smrti, a civilni kazneni proces do smrti nije završen", stoji u priopćenju.

Iz biskupije su objasnili da je nakon njegova sprovoda istupila još jedna žrtva i prijavila slučaj zlostavljanja koji se dogodio u mjestu u kojem je svećenik pokopan.

"Uz iskreno žaljenje i ispriku, ovim putem ponovno želimo ohrabriti sve članove naše biskupijske zajednice i sve ljude dobre volje da nam dojavu o sumnji ili o (mogućem) počinjenju zlostavljanja maloljetnika ili ranjivih osoba na području Hvarske biskupije na vrijeme prijave", zaključili su.

