Odvjetnik uhićenih navijača: "Policija ima snimku ubojstva i nož. A reći ću vam još nešto neobično, nije me strah..."

Preostalih 35 uhićenih hrvatskih navijača osumnjičenih za incidente ispred stadiona AEK-a policijskim su autobusom stgli u Gradsku sudnicu u Ateni u nedjelju oko 9 sati.

Grčki odvjetnik koji brani trojicu hrvatskih navijača Vasilis Noulezas ispred sudnice obratio se novinarima. Otkrio je da potencijalno postoji snimka napadača i ubojstva, kao i da je policija možda našla oružje kojim je ubijen 29-godišnji navijač AEK-a Michalis Katsouris.

"Policija je pronašla nekoliko noževa, od kojih bi jedan mogao biti oružje ubojstva. Čeka se obrada", rekao je odvjetnik i dodao kako se na snimci vidi grupa navijača, kao i potencijalni ubojica i samo ubojstvo.

Nakon uvođenja novih dokaza, od suda će tražiti puštanje osumnjičenika iz pritvora uz jamčevinu i uvjet da ne napuštaju zemlju.

Odvjetnik Noulezas je komentirao i kako bi zbog osvetničke atmosfere koja vlada u javnosti hrvatski navijači u zatvorima mogli biti u opasnosti. Čudi ga što je dio grčkih navijača pušten i prije odlaska na sud.

"Kada se dvojica potuku, što napravite? Pa primite obojicu. Ja samo postavljam to kao pitanje, zašto nijedan navijač AEK-a, koji su isto sudjelovali u sukobu, nije uhićen. Slobodno napišite da sam to rekao, nije me strah", rekao Noulezas.

Navijačima se na teret stavljaju četiri kaznena djela: sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, ubojstvo iz nehata, eksplozija i posjedovanje eksplozivnog materijala. Svi do sada ispitani navijači zanijekali su sudjelovanje u incidentu u kojem je na smrt izboden 29-godišnjak.