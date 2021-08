Ilegalno oružje sve je veći problem u Hrvatskoj, pogotovo u romskim naseljima u Međimurju. Koliko ga zapravo ima, nitko se ne usudi reći. Saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi zbog napada je kritizirao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i policiju, a oni mu nisu ostali dužni.

Ilegalnog oružja u romskim naseljima sve je više.



''Oružja ima i policija dobro zna tko ima oružje, ali nažalost ne može ih naći jer ga svi skrivaju. Osobno se bojim za sigurnost'', kaže Matija Oršuš, predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji.

Da će kad-tad doći do incidenta, tvrdi saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi, koji je upozoravao i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića: ''Rekao sam da postoji oružje u romskom naselju i da moramo naći rješenje na koji način to riješiti i ukloniti ga''. On mu, tvrdi, na to ništa nije odgovorio.

Iz policije oštro odgovaraju da je to politikanstvo i izbjegavanje vlastite suodgovornosti.

''Zašto, pa i gospodin Kajtazi, i drugi dušebrižnici, ne kažu 'ta i ta osoba ima oružje'. Onda mi možemo eventualno dobiti sudski nalog. Ovo nije milicija, ovo nije '88. Policija ne može ući u dom, stan, kuću, prostor, štagalj, bilo gdje bez sudskog naloga'', kazao je Božinovićev savjetnik Vladimir Faber.

Stopa kriminaliteta u romskim naseljima, tvrde u policiji, dvostruko je veća nego u ostatku Županije.

U posljednjih pet godina oduzeto je 37 komada oružja. Lopticu prebacuju na pravosuđe. ''Samo jedan počinitelj u ovih pet godina je kažnjen zatvorskom kaznom'', kaže Faber.

Kriminalist Dubravko Klarić pojašnjava da je do ilegalnog oružja u Hrvatskoj prelako doći: ''Lako ga je nabaviti. Naravno, vi ili ja nećemo moći nabaviti takvo oružje, ali u kriminalnim grupacijama vrti se priča - čuj, znaš tko ima ima, ovaj, e, od njega ćemo nabaviti. Cijene su relativno niske."



Automatska puška može se kupiti za tisuću kuna, a pištolji i za upola manje.

Građani besplatno mogu predati oružje policiji, no Kajtazi tvrdi da je nekima isplativije prodati ga Romima i to za svega 10 do 50 eura.

Koliko je zapravo oružja u domovima diljem Hrvatske, kriminalisti tvrde da nikad nećemo ni saznati.

