Ubijen je sjekirom, a nakon smrti ozljeđivan, obrijan i zamotan u najlon. Monstruozan zločin šokirao je dolinu Neretve. Dvojica osumnjičenika su bili u pritvoru godinu i pol - a sad ih evo na slobodi.

Suđenje traje, a na tom istom sudu tvrde u odluci o puštanju da su optuženici shvatili štetnost činjenja kaznenih djela. Bitno je razumijeti - dvojica osumnjičenih, ne godinama, već desetljećima poznati su po gomili kaznenih djela.

Županijsko državno odvjetništvo se žalilo na odluku i čeka se mišljenje Visokog kaznenog suda. Jedan od dvojice optuženih provodi nasilje godinama u svom mjestu i nikada za isto ne odgovara. I dok sud ne donese konačnu odluku, mještani strahuju.

Naime, prilikom privođenja, jedan od osumnjičenih je zaprijetio da će na svakoj kući u Rogotinu visjeti crna krpa. Oni u Dalmaciji, znaju što to znači - ono najgore!

Užasavajuće ubojstvo

Dvojica optuženih za ubojstvo prijatelji su ubijenog. Cijela se scena odigrala u kući jednog od njih. "Oni su njega masakrirali, znači on je imao sjekiru u glavi", rekla je rođakinja ubijenog, koji je izboden vrtnim škarama u predjelu ruku i vrata.

"Zamotan u najlon, tako piše u policijskom izvješću koje smo mi čitali da je tijelo bilo zamotano u najlon kad su oni došli. Znači oni su se njega bili spremni i riješiti", komentirao je jedan od prijatelja ubijenog. "Ovo nikoga nije iznenadilo - bilo je samo pitanje vremena", rekao je stanovnik Rogotina.

Optuženi su stari znanci policije. s podebljim dosjeima. Jedan, govore nam mještani, selo drži u strahu već godinama. A sada su pušteni na slobodu. "Teror koji je provodio dotični gospodin kojega su neki dan pustili iz zatvora, provodi 40 godina", rekao je Joško Žderić Vumi, stanovnik Rogotina.

Muškarci osumnjičeni za brutalno ubojstvo pušteni na slobodu, mještani u strahu: "Rekao je da će visjeti crne krpe, svi znamo što to znači"

Dok sudsko vijeće misli kako su oni shvatili da neće više raditi kaznena djela, svi se boje odmazde. Kako bi rekli u Dalmaciji, nema pasa na cesti. Škure su zatvorene, a tek tu i tamo netko prođe.

Ubijeni mladić imao je 29 godina, rodom iz Igrana. Prije tri godine počeo se vrlo intenzivno družiti sa čovjekom iz 45 minuta udaljenog Rogotina. "Ja sam bila strašno ljuta na njega što je uopće u tom društvu, tako da nisam ni s njim htjela komunicirati", rekla je rođakinja ubijenog.

"Kad bi ga mi ili ja ili cijelo društvo pokušalo savjetovat da se ne druži više s njim, da to nije dobro, on nikad nije dao niti jednu pogrešnu riječ protiv njega", rekao je još jedan prijatelj ubijenog,

"100 poziva policiji"

Poznanici i rodbina ubijenog svjedočili su o njihovom odnosu. "On bi njima kuhao ručak, prao robu, sušio veš. On bi jeo u garaži, a oni bi jeli svi u kući. On je njima bio u biti njihov rob po tim pričama što sam čuo", rekao je jedan od rođaka ubijenog

Nekoliko dana prije ubojstva u toj kući je vladao kaos, kažu mještani. "Od orgijanja do konzumiranja droga svih boja, četiri dana i četiri noći, upravo ti susjedi kojima su oni vratili gospodina tu, nisu spavali. Imali su ja mislim jedno sto poziva policiji", rekao je Žderić Vumi.

"Pa muzika je najmanji problem, pa motokultivatori, motorne pile, sve ostalo što je moglo biti uz to, znači od ranojutarnjih sati klapanje, lupanje, gasiranje, turiranje autom i tako dalje. Ništa normalno što bi se trebalo tad događati", rekao je jedan stanovnik Rogotina.

Čak je, tvrde nam bilo i privođenja, ali bi ih vratili natrag. "I onda se dogodi to što se dogodilo - ubojstvo. Interesantno, nitko nije u šoku", dodao je Žderić Vumi.

Vikao je nitko neće spavati danima, iz kuće su dopirali grozni zvukovi svjedoče susjedi. I naposljetku dogodio se horor. "On je dobio udarac sjekirom u glavu. Tu je došlo naravno do frakture lubanje. Pukla su mu tri kralješka. Izboden je vrtnim škarama u predjelu ruku i vrata. Potom je zamotan u foliju", rekla je rođakinja ubijenog.

"Lik je idiot i monstrum"

Poznanici ubijenog užasnuti su ubojstvom. "Lik je idiot i monstrum. Mislim, nikome nije svejedno s takvim ljudima kad ne prežu ni od čega. Očito ni od ubojstva, kasapljena, od rješavanja tijela. Nikome normalnome nije svejedno", rekao je prijatelj ubijenog.

Optuženi iz Rogotina je priznao djelo pa povukao priznanje, a drugi je iz Metkovića koji je bio par sati u bijegu od početka, i tvrdio kako je nevin. Završili su u istražnom zatvoru. Tek godinu dana nakon događaja kreće suđenje. Istražni zatvor je zatražen kako ne bi počinili nova kaznena djela.

A prije desetak dana pušteni su na slobodu. Pokojni je imao samo majku koja je trenutačno u bolnici. "Ona se ne može žaliti, i u terminalnoj je fazi – a jesu njoj javile institucije? Njoj nitko nije javio ništa. Mi joj nismo htjeli govoriti", rekla je rođakinja ubijenog.

Bizarna obrana ubojice iz Jakova, ne zna gdje je pronašao oružje: "Šetao sam oko manastira..."

Ipak je saznala jer vijest je odjeknula Hrvatskom. Tim više što je obrazloženje za puštanje na slobodu koje su napisali našim kolegama u najmanju ruku bizarno. "Istražni zatvor je ukinut iz razloga što je vijeće smatralo da je dosadašnji boravak u istražnom zatvoru dovoljno utjecao na okrivljenike da više ne čine kaznena djela te da su isti shvatili svu štetnost vršenja kaznenih djela, pa zbog toga više ne postoji bojazan da bi isti, nalazeći se na slobodi, nastavili s kriminalnim aktivnostima", stoji u rješenju.

Kako je moguće da je neko sudsko vijeće to zaključilo, i to na temelju čega? Naime, kako smo već naveli, obojica imaju podeblje dosjee. Optuženi iz Rogotina, u čijoj je kući počinjen zločin, čest je posjetitelj policijskih postaja.

"Problematičan od malih nogu"

O dugogodišnjem ponašanju jednog od optuženika svjedočili su mještani. "Problematičan je od malih, malih dana. Uvijek, uvijek je probleme stvarao", rekao je jedan stanovnik Rogotina. "Jednog šumara koji ga je zatekao u krađi drva je prebio maltene na mrtvo ime. Bacio mu je mobitel, novčanik i ključeve i ostavio ga da iskrvari. Hvala Bogu čovjek se uspio spasit", ispričao je Žderić Vumi.

Djelo je prijavljeno, ali nevjerojatno, po službenoj dužnosti nije se dogodilo ništa. Završilo očigledno u nekoj ladici i dočekalo zastaru. Šumar ga je privatno tužio kada je vidio da ga država neće zaštititi, dobio sud i odštetu koju nikada nije uspio naplatiti.

"Međutim od toga, to je bilo i u Splitu, pa sa šumarom, pa ovdje sa mještanima, ali nikada nikakve kazne, ni uvjetne, ni zatvora ni ničega, znači njemu je dozvoljeno da može radit što god hoće", rekao je jedan od stanovnika Rogotina.

A upoznala ga je i šira javnost kada je 2014. godine u Splitu prijetio da će bocom plina raznijeti zgradu zbog svađe s djevojkom. Digao je specijalce na noge, talačka kriza trajala je nekoliko sati. Evakuirana je cijela zgrada. Na kraju se predao.

Oslobođena šestorica optuženih za ubojstvo generala HVO-a Vlade Šantića

"Radio Dalmacija objavio da je na psihijatriji. Svojim očima ispred crkve srećem frajera, ide kući i smije mi se u facu", rekao je Žderić Vumi. "Interesantno mi je pravosuđe, suci u Pločama, suci u Makarskoj, Splitu, znači gdje god je frajeru tobože suđeno, ide uvjet na uvjet."

I tako je govore nam svaki put. Privedu ga, a on potom slobodno šeće. U dosjeu mu stoje kaznena djela prijetnje, nanošenja teških tjelesnih ozljeda, nasilničko ponašanje, krađa i droga. Za neka djela mještani ga uopće nisu ni prijavljivali, tipa prijetnje, jer kažu to je njegov uobičajeni folklor, ali kako nikada nije odgovarao za ništa, ljudi su se jednostavno povukli.

"Pa možda najviše zbog toga što ne žele imati nikakvih posla s njim, vidjevši što je bilo u prošlosti - da za niti jedan svoj prekršaj kazneni, kazeneni postupak, za ništa nije odgovarao, onda što, što će netko nešto napravit za neku izvršenu prijetnju kad za realne, prave događaje koji su bili se nije dogodilo ništa. Što imate očekivati od ljudi koji su jednostavno u strahu", rekao je jedan od stanovnika.

Zašto su pušteni na slobodu?

Drugi optuženik isto ima podeblji dosje - nanošenje teških tjelesnih ozljeda, obiteljsko nasilje, prijetnje, krađu i droga. I sada se svi pitaju kako je moguće da je sud zaključio kako su okrivljenici baš sad shvatili da se neće baviti kriminalnim aktivnostima.

"Nije to krađa, nije to…nije to čak ni neko premlaćivanje, nije to - to je okrutno ubojstvo hladnim oružjem. Vjerujte mi da je meni koja sam prošla rat bilo puno lakše da je ubijen iz vatrenog oružja. Ljudskije je", rekla je rođakinja ubijenog.

Strepi i rodno mjesto ubijenog - Igrane, strepi i Rogotin jer svog sumještanina dobro poznaju. "Svi se boje, svi", rekao je jedan od stanovnika. "Znači svjedoci koji su svjedočili protiv njega žive u njegovom susjedstvu - zamislite kako je sad tim ljudima.

Upitali smo Županijski sud u Dubrovniku da nam obrazlože odluku sudskog vijeća, no napisali su nam kako je okrivljenicima ukinut istražni zatvor po članku koji kaže da su "prestali razlozi zbog kojih je istražni zatvor određen ili produljen". Svi se pitaju - tko je tu lud?

"Ne znam koji su kriteriji, koja su mjerila za to. Ovaj gospodin koji je neki dan dotičnog pustio, ja ga ovim putem molim da, kako je napisao, da je rehabilitiran ili..neka ga poveze kući, neka ga povede svojoj ženi i neka ga povede u svoje selo. Mi ćemo mu bit zahvalni, čak ćemo mu plaćati rentu", rekao je Žderić Vumi.

Rogotin ne spava mirno

Sa suda su nam napisali kako ne mogu komentirati odluku jer je nepravomoćna i kako je Županijsko državno odvjetništvo uložilo žalbu, pa je sad spis na odlučivanju na Visokom kaznenom sudu.

"Do kad uvjet? Cijela priča u dolini Neretve je bila dobro ajde nije ubio nikoga, evo sad su ubili. Šta je sad iduće? Sad su ubili, prešli su tu crvenu liniju, što sad treba ubiti autobus ljudi da bi mi reagirali, Možda avion ljudi? Kakvu poruku ovime šalje sudac?", pita se Žderić Vumi.

"Zaštiti se kako ti znaš, odgovarati ćeš za svoje djelo, ako uopće odgovaraš - njemu je dosta dobro prolazilo. Onda ne vidim smisla ne vratit istom mjerom. Nažalost, to sustav poručuje, ne kažem ja da se to treba napraviti, ali to sustav poručuje jednostavno", rekao je stanovnik Rogotina.

Naravno da su svi nevini dok im se ne dokaže krivnja. No da višestruke recidiviste plejade kaznenih djela puste na slobodu nakon optužnice za ubojstvo poruka je koju, govore nam mještani, ne mogu prožvakati. Ne ide im u glavu da to tako može biti. Već su navikli na vijesti iz crne rupe zvane pravosuđe.

"Kako je moguće? Postoje dvije varijante. Ili ga netko štiti ili radi za službe. Bio to MUP, SIS, POA, OZNA. Jednostavno samo te dvije solucije mogu biti. Ako je ovoj državi potrebno da takav lik radi za njih – žali Bože države, žali Bože mrtvih", dodao je Žderić Vumi.

Odavno su izgubili vjeru u sustav, ovo im je kap koja je prelila čašu. Nažalost, nakon ovoga ne vjeruju da će pravde uopće biti.

