Policajci u Kaštelima proveli su krim istragu nad 33-godišnjakom kojeg su u petak navečer pokušali zaustaviti u automobilu.

33-godišnjak je u petak navečer vozio automobil ulicom Cesta Pape Ivana Pavla II. u Kaštel Novom bez obzira na to što mu je oduzeta vozačka. Policajci su ga pokušali zaustaviti, no on se dao u bijeg.

Za 33-godišnjakom je krenula i interventna policija, koja je postavila blokadu na cesti. 33-godišnjaka ni to nije omelo već se velikom brzinom vozio prema službenom automobilu.

Policajac je ispalio hitac u zrak, a 33-godišnjak je nakon toga krenuo u rikverc i zabio se u drugi službeni automobil. Tada se zaustavio i zaključao u autu.

Policajci su kod njega pronašli bejzbol palicu i mačetu, pa je 33-godišnjak priveden u policiju. Odveden je i na pružanje liječničke pomoći, utvrđene su mu lakše ozljede.

Pronašli drogu u automobilu

U njegovu automobilu pronađeni su jedan PVC-paketić sa speedom težine 1 g, jedan s ecstasyjem težine 5 g, joint, mačeta dužine cirka 70 cm, bejzbol palica, dva prazna PVC-kanistra od 20 l i gumeno crijevo te dvije nepripadajuće registarske pločice.

33-godišnjak je prekršajno prijavljen zbog prekršaja u prometu i zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

"Nadalje, podnijet je Optužni prijedlog sukladno čl.3. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga redovnim putem, dok je uz Optužni prijedlog sukladno čl. 216. i 282. Zakona o sigurnosti prometa na cestama doveden na općinski sud u Splitu. Nadalje, podnijeto je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela Krivotvorenje isprave sukladno čl. 278. Kaznenog zakona", priopćeno je iz PU primorsko-goranske.