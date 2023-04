RBA ima ULTRA veliku novost za mlade osobe koje su u potrazi za bankom koja će brinuti o njihovim prvim plaćama, honorarima ili nekom drugom vrstom prihoda.

Dakle, ako imate između 18 i 27 godina i trebate račun, RBA vam otvara svoja vrata potpuno besplatno i potpuno digitalno.



Radi se o novom RBA Young&Free paketu u kojemu za 0 eura dobivate sve što bi vam moglo zatrebati. Tu su tekući račun i debitna kartica od 100% reciklirane plastike za offline i online plaćanja i dizanje novca na bankomatima. U paketu također dobivate mojaRBA mobilno i internetsko bankarstvo te uslugu beskontaktnog plaćanja mobilnim novčanikom uz Apple Pay ili RaiPay.



Ako studirate i imate manje od 27 godina, možete zatražiti i svoju kreditnu karticu s limitom od 500 eura jer je dio besplatnog RBA Young&Free paketa. Za to će vam trebati dolazak u poslovnicu, u pratnji indeksa.

Ako već radite i imate manje od 27 godina, uz RBA Young&Free paket imate pravo u našoj poslovnici zatražiti kreditnu karticu, i ako vam bude odobrena, možete ju koristiti bez upisnine i članarine.



Uz kreditnu karticu vi odlučujete kako plaćate – samo dio, odjednom sve ili podijeljeno na rate. Usput skupljajte bodove Zlatne RBICE, pretvorite ih u eure i potrošite ih na prodajnim mjestima naših partnera.



I ako vam sve to skupa nije dovoljno da odmah kliknete i ugovorite RBA Young&Free paket za mlade, pazite sad ovo! Nakon što ugovorite svoj besplatni paket u RBA i aktivirate svoju RBA Mastercard debitnu karticu, možete se do 4.6.2023. prijaviti na nagradnu igru u kojoj glavni dobitnik osvaja ULTRA Yacht iskustvo i nezaboravan provod na najboljem festivalu elektronske glazbe ULTRA Europe, i to za čak četiri osobe!

Što čekate? Budite i vi RBA Young&Free!