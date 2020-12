Kako bi do onih najusamljenijih u vrijeme blagdana došlo malo veselja i pozitivne energije, jedan je 58-godišnjak odlučio pokrenuti novi resor. Damir Trputec otkrio nam je kako je osnovao – Ministarstvo ljubavi i pokrenuo akciju ''Za nečiju baku i djeda''.

Hrvatska je dobila još jedno ''ministarstvo'', ono koje nam je sada možda itekako potrebno – Ministarstvo ljubavi. Iza ideje stoji 58-godišnji Damir Trputec, koji je za DNEVNIK.hr otkrio da ga je na to nagnala želja da pomogne drugima.

Otkrio nam je i kako je došao na ideju o Ministarstvu ljubavi. ''Sjetio sam se toga još prije 25-30 godina dok sam bio u Austriji i sjetio se umirovljenika koji su bili u stanovima i umirali sami, bez djece i obitelji. Imam strašnu empatiju prema starijima'', ispričao je.

Empatija prema starijima i nemoćnima

U sklopu svog ''ministarstva'' Trputec je pokrenuo i akciju ''Za nečiju baku i djeda'', čiji je cilj za blagdane obradovati umirovljenike u domovima za starije i nemoćne, ali i one koji su sami u vlastitim domovima.

''U domovima za starije velik je broj umirovljenika koji desetak mjeseci ne izlaze, ne mogu vidjeti svoje najmilije i družiti se s njima. Sami su i usamljeni. Pokažimo im svojom gestom da nisu sami, da ih volimo i cijenimo.

''Dajmo komadić ljubavi i srca''

Pronađite sa svojom djecom malu plišanu igračku, napišite božićnu poruku i napravite mali paket. Ako nemate djece, nije problem, siguran sam da svi mi imamo neku plišanu igračku doma'', poručio je Damir građanima.

''Ako nema doma za starije u vašoj blizini, vjerujem da u susjedstvu živi neka baka ili djed koji su sami, pa im poklonite svoju igračku i poruku. Glad za ljubavlju mnogo je veća bolest od bilo kojeg virusa. Dajmo komadić svoje ljubavi i srca, nije to teško'', kaže Damir.

Plan je da se plišana igračka ili paketić odnese u najbliži dom umirovljenika i preda djelatnicima na ulazu, koji će zatim dar dati nekom od štićenika.

''Oni najbolje znaju tko nema nikoga i koga bi taj poklon razveselio. Ideja je da i podijele dobru vibraciju u tom nekom domu'', rekao nam je.

Kaže da mu nije u cilju da netko dolazi pred domove i maše ili pjeva umirovljenicima, već da im daju neki znak pažnje koji će im ostati kao uspomena.

''Neka to bude iskreno, neka čista emocija. Dođeš pred dom, ostaviš paketić na kojem napišeš slovo B za baku, a slovo D za djeda. Može se ostaviti neka lijepa poruka ili kontakt, a i ne mora'', govori entuzijastično.

Kaže da je u vrijeme blagdana posebno važno misliti na one koji su sami i usamljeni. ''Sada je Božić i gdje god dođete, sviraju božićne pjesme i preplave vas emocije. A onda se sjetite tih staraca… Svi ćemo jednoga dana biti stari, ali su sami – danas'', govori Trputec.

Suveniri s putovanja

Damir je i sam pripremio mnoštvo plišanaca koje će darovati starijima koji ove godine nemaju od koga dobiti poklon. Kako je u životu puno putovao, svaka plišana igračka koju će darovati iz druge je zemlje.

''To su sve suveniri s mojih putovanja. Gledao sam ih i mislio: 'Kako sam sebičan, kvragu, jer čuvam sve te igračke. Mislio sam ih pokloniti djeci, ali djeca u vrtiću imaju gomilu igračaka. A ako date igračku nekom usamljenom djedu ili bakici, njima će to stajati na polici i oni će to moći gledati'', rekao nam je Damir, na čiji su se poziv odazvali ljudi iz Pule, Rijeke, Osijeka…

Svi će oni svoje poklone umirovljenicima dostaviti na Badnjak i ovoga Božića izmamiti osmijeh na lice.

