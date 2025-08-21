Biljke je od sada moguće čuti – poslušajte jedinstvenu priču iz prirode

Unikatne note ivančice, bukve, djeteline, bora ili sikavice možete poslušati na Instagram, TikTok i Facebook profilima Cetine. Melodije su zabilježene s pomoću biofeedback tehnologije koja osluškuje mikroskopske promjene u listovima i stabljici, a zatim ih transformira u tonove koji se stapaju u smirujuću kompoziciju. Na ovaj način Cetina otvara vrata svijetu koji je donedavno postojao samo u mašti.

Biljni glazbeni svijet temelji se na elektrofiziologiji, znanstvenom području koje proučava električna svojstva stanica i tkiva. Kod biljaka to znači praćenje signala koji nastaju kao odgovor na brojne podražaje, a koji sudjeluju u procesima rasta, obrane i prilagodbe okolini. Sitne promjene u svjetlu, dodir ili čak prisutnost promatrača utječu na električnu aktivnost biljaka i stvaraju varijacije, zbog čega je svaka skladba originalna.

Kampanjom „Najljepša priča iz prirode“, Cetina podsjeća na ljudsku potrebu za predahom i jednostavnom prisutnošću, a sada pruža sasvim nov način povezivanja sa zelenilom. Nakon spota u kojem je glavnu riječ također preuzela priroda, predstavljen je i podcast koji umjesto naracije predstavlja ASMR zvukove Parka prirode Dinara, otkud dolazi i sama prirodna mineralna voda Cetina. Kampanja će čitavo ljeto educirati o važnosti balansa s prirodom za fizičko i psihičko zdravlje, a novosti i aktivacije je moguće pratiti putem društvenih mreža i službene web stranice.

Tvrtka Naturalis d.o.o. osnovana je 2002. godine. Sjedište joj je u Civljanima u Šibensko-kninskoj županiji, gdje se, u samom srcu netaknute prirode, puni prirodna mineralna voda Cetina. Tvrtka djeluje većinski na hrvatskom tržištu te je u stopostotnom privatnom hrvatskom vlasništvu