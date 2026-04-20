Sve više Hrvata prati online aukcije vozila: Evo kako cijeli proces izgleda

Tržište rabljenih vozila više ne izgleda kao prije desetak godina. Uz klasične oglase i obilazak autokuća, sve više kupaca barem povremeno zaviri i u svijet online aukcija vozila. Riječ je o modelu kupnje koji je donedavno bio rezerviran uglavnom za profesionalce, a danas postaje dostupniji i široj javnosti.

Iako se ne radi o klasičnoj kupnji, interes raste dijelom zbog šire ponude, ali i zbog načina na koji se formiraju cijene.

Kako vozila dolaze na tržište

Velik dio vozila koja završavaju na online aukcijama dolazi iz leasing-sustava. Nakon isteka ugovora takva vozila vraćaju se leasing-kućama i bankama, koje ih potom plasiraju na tržište, često na specijaliziranim platformama.

Riječ je o automobilima, ali i kamionima i motociklima iz različitih europskih zemalja. Budući da su vozila tijekom leasinga najčešće redovito održavana, često dolaze s poznatom servisnom poviješću, što ih čini zanimljivima potencijalnim kupcima. Platforme poput Exleasingcara objedinjuju takvu ponudu na jednom mjestu i redovito je ažuriraju, pa se u svakom trenutku može pregledati velik broj dostupnih vozila.

Online aukcije vozila dostupne su putem specijaliziranih platformi i njihovih partnera.

Koliko zapravo znate o vozilu koje licitirate?

Jedna od stvari koja privlači korisnike online aukcija jest količina dostupnih informacija. Za većinu vozila moguće je vidjeti podatke o prijeđenim kilometrima, povijesti održavanja, ali i tehnička izvješća koja uključuju eventualna oštećenja.

Takve procjene često izrađuju neovisni stručnjaci, što kupcima daje dodatni kontekst. Ipak, važno je naglasiti da se, kao i kod svake kupnje rabljenog vozila, preporučuje oprez i detaljno proučavanje svih dostupnih informacija prije donošenja odluke.

Tri modela licitacije

Online aukcije vozila ne funkcioniraju uvijek na isti način. U nekim slučajevima moguće je jednostavno prihvatiti unaprijed definiranu cijenu, što proces čini sličnijim klasičnoj kupnji.

S druge strane, postoje zatvorene licitacije u kojima sudionici daju svoje ponude bez uvida u ponude drugih, ali i otvorene aukcije u kojima je trenutačna cijena vidljiva svima, a sudionici je povećavaju u određenim koracima. Upravo taj element dinamike često privlači pažnju, ali istovremeno zahtijeva dobro razumijevanje pravila prije sudjelovanja.

Što sve ulazi u konačnu cijenu?

Iako se na prvi pogled može činiti da je riječ o jednostavnom načinu kupnje, online aukcije imaju svoje specifičnosti. Vozila se često prodaju u stanju u kakvom se nalaze, bez dodatnih jamstava, a konačna cijena ne mora uključivati sve troškove.

Transport, uvoz, administrativne pristojbe i drugi popratni troškovi mogu značajno utjecati na ukupni iznos. Upravo zato mnogi potencijalni kupci aukcije najprije prate kako bi stekli bolji uvid u proces i dinamiku cijena.

