Osim Trabanta i Wartburga vozili su se primjerci koje bi kolekcionari oldtimera rado pridodali svojem parkingu

Četrdeset i jednu godinu trajao je čvrsti režim Njemačke Demokratske Republike, bolje znane kao Istočna Njemačka. Između 16 i 18 milijuna stanovnika, kolika je procjena, bilo je pod stalnim nadzorom ''ljudskih kamera'' naziva 'Stasi' i nije smjelo prelaziti granici osim u posebnim slučajevima. U dućanima su se mogle kupiti stvari isključivo iz Istočnog bloka, a proizvodi sa zapada su bili strogo zabranjeni. Čak su se i traperice smatrale luksuzom.

Drugačije nije bilo ni s automobilima koji odmah u asocijaciju bacaju Trabant 601 i Wartburg 353, jedne od najgorih proizvoda u povijesti ove industrije. Barem smo tako mislili, dok nismo zagrebli malo dublje u voznu flotu DDR-a, potaknuti obilježavanjem 27. godine od ujedinjenja Njemačke 3. listopada 2017.

Uz primjerice Trabanta 601 s motorom od 600 cm3 i ''nevjerojatnih'' 26 KS, kojem je do stotke trebalo punih 20 sekundi i koji je bez obzira na očajne performanse koštao za mnoge nedostižnih 50.000 istočnih maraka, iz druge najpoznatije tvrtke DDR-a mogao se naručiti elegantni Wartburg 311. Posebno nas se dojmila coupé verzija, koja podsjeća na VW Karman Ghiju, iako se uz 0,9-litreni dvotaktni motor s tri cilindra nije mogla pohvaliti adekvatnim mogućnostima, ali ni zvukom.

Kasnije ga je zamijenio manje atraktivan model s 45 KS, odnosno od 1969. s 5 KS više, koji je čak koristila i tzv. Narodna policija. Zanimljivo, poznati njemački tuner automobila – Irmscher – dočepao se nekoliko primjeraka i u njih ugradio 1,3-litreni motor te dodao estetski privlačnije detalje. Danas iznimno zanimljiv kolekcionarski primjerak.

No jeste li znali da se s istočne strane zida nalazio istinski sportski model? U redu, možda ne u potpunosti sportski, no izgledom je Melkus RS 1000 bio nešto poput Ferrarija 250 GTO. Doduše samo izgledom jer se pod poklopcem motora nalazio 1,0-litreni tro-cilindraš s vrtoglavih 70 KS. 101 primjerak je proizveden isključivo za trkaću stazu, a do danas je sačuvano pedesetak.

Nadalje IFA F9 bio je istočna verzija DKW-ovih F89 or F91, a proizvodio se u limuzinskoj verziji s dvojim ili četvorim vratima, karavanskoj, coupé i cabrio izvedbi. Iznenađujuće, za razliku od F89 koji je bio pogonjen s dva cilindra, F9 je imao tri-cilindarski motor sa 7 KS više (ukupno 30 KS).

Među automobilima za mase našlo se još nekoliko zanimljivih. Jednako kao ni ostatak svijeta, ni Istočna Njemačka nije mogla odoljeti Das Autu, stoga je Golf 1978. preko granice prevezeno 10.000 primjeraka legendarne 'jedinice' koja se mogla kupiti po ne baš niskoj cijeni od 30.000 maraka. Budući da je Golf 1 bio iznimno pouzdan te je potreba za rezervnim dijelovima bila vrlo rijetka, cijena primjeraka na lageru smanjena je na 22.000 maraka.

Vlada DDR-a imala je u planu postaviti 50 konja snažni VW i kao patrolni automobil za nadzor autoceste, međutim to se nikada nije dogodilo.

Uz Golf svakako valja spomenuti i Škodu 1000 MB te MBX koje su konstrukcijom, stražnjim pogonom i motorom smještenim straga, bile poput jeftinih Porschea istočnog bloka. Uz to i Dacia je preko Renaulta omastila brk u prodaji modela 1300, koji je za razliku od Škode bio prava noćna mora jer je u prosjeku bilo zabilježeno pet kvarova po automobilu. Jadni kupci.

Što se tiče više pozicioniranih osoba, one su mogle uživati u pravim automobilskim poslasticama onoga doba. S ruske strane na raspolaganju su im bila dva GAZ-a, odnosno Volga i Chaika. M 24 koja je klasom bila iznad Wartburga krenula je s prodajom 1968., dok je GAZ-13 bio sovjetska verzija Cadillacovih modela toga doba s 5,5-litrenim V8 i 200 KS.

Također, visoki dužnosnici su imali privilegiju vožnje u Tatri 603, iako se zračno hlađeni V8 u Istočnoj Njemačkoj rijetko nalazio pod poklopcem motora. Zatim je na raspolaganju bio Citroën CX koji je bio glavno prijevozno sredstvo glavnog tajnika Ericha Honeckera. A čak je i on zbog papirologije na isporuku morao čekati punih 5 godina.

Za kraj smo ostavili automobil koji je Volvovim modelima pridjenuo naziv ''tenk''. Verzija 760 u DDR-u je bila limuzina sa sedam sjedala, koju je posebno za deset političara izradio švedski proizvođač Nilsson.

