Zoran Milanović osvrnuo se u Jastrebarskom i na debatu Donalda Trumpa i Joea Bidena uoči američkih predsjedničkih izbora.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas prijepodne na diplomatskoj berbi grožđa u Jastrebarskom te je tom prilikom novinarima komentirao aktualna zbivanja na političkoj i pravosudnoj sceni.

Između ostalog, nije se složio s konstatacijama da je sličan Donaldu Trumpu. "To smatram uvredom, a malo što smatram uvredom. Niti potičem na nasilje nad manjinama niti podržavam bijele suprematiste. Što je tu slično? Slično je jedino da si ne dam skakati po glavi.

Znam gdje pripadam i znam za koje se vrijednosti zalažem. Moj je stil puno sličniji, ako već hoćete, stilu Joea Bidena, kojeg sam i osobno upoznao i dosta s njime razgovarao. S obzirom na to da je najsiromašniji senator, on ima taj jedan radnički, katolički gard, da se naprosto postavi na nasilnika. Na nasilnika svake vrste!" rekao je Milanović.

Dodao je kako misli da je to jedan od najvažnijih događaja u posljednjih 20 godina, od 11. rujna, kada je, kako je rekao, bio 200 metara od Pentagona u trenutku kad se avion zabio u njega. "Imali smo sreću da smo bili na pravome mjestu, a ne na krivome. Ovo je druga najvažnija stvar, bez SAD-a ovaj svijet nije isti, i to u lošem smislu.

Donald Trump sve je to upropastio, potiče na mržnju i huška. To nećete čuti od hrvatskog premijera ni ministra vanjskih poslova, ali to se mora reći. Kao što ću reći i da bi nam, ako ponuda bude dobra, prioritet trebali biti američki avioni. Pod pretpostavkom da u Americi ostanu oni koji su vjerni osnovama vrijednosti te države. Ona nije savršena, nastala je na kuluku, crnčenju tamnoputih ljudi, na ponižavanju i ugnjetavanju, na spomenicima na američkom jugu koji su segregacionistički i rasistički...

Tvrdim da je takva Amerika deset puta lošije mjesto za život od Europe, bez obzira na to što je možda nominalno jača per capita, ali to ne znači ništa. To je zemlja za bogate ljude. Oni koji nisu bogati u pravilu žive lošije od vas. Sad zvučim kao Lenjin, ali to je tako.

Sad pokazuju interes za nas, dva dana prije izbora? Američki državni tajnik nema vremena doći u Zagreb? Iskreno, mene tamo nitko nije ni zvao. I bolje da me nije zvao. Joe Biden je kao američki potpredsjednik došao u hrvatsku Vladu. On je 'head and shoulders' iznad Mikea Pompea.

Eto, umiješao sam se i u to. I ne očekujete da šutim", zaključio je predsjednik.

Milanović se u Jastrebarskom obrušio i na Marijanu Puljak i Daliju Orešković nazvavši ih "samodopadnim narikačama". Povod je bilo njihovo jučerašnje postavljanje ploče s natpisom "Ured predsjednika Republike Hrvatske" na Klub Dragana Kovačevića u zagrebačkoj Slovenskoj ulici.