Važnu konferenciju za medije danas će održati odvjetnici u vezi vrlo jasnog i održivog puta do pobjede, poučio je Trump najavljujući vijest na Twitteru.

Američki predsjednik na odlasku Donald Trump najavio je konferenciju za medije na kojoj bi njegov odvjetnički tim trebao objasniti trenutačno stanje s rezultatima predsjedničkih izbora održanih 3. studenog.

"Važnu konferenciju za medije danas će održati odvjetnici u vezi vrlo jasnog i održivog puta do pobjede. Komadići se vrlo lijepo slažu na svoje mjesto", napisao je Trump na Twitteru.

Important News Conference today by lawyers on a very clear and viable path to victory. Pieces are very nicely falling into place. RNC at 12:00 P.M.

On i dalje ne priznaje rezultate izbora prema kojima je pobjedio demokrat Joe Biden i tako Trumpu oduzeo šansu za drugi mandat u Bijeloj kući.

Prema broju elektora, Biden vodi s 290 glasova naprema 232 koliko ih ima Trump. No tu nisu uključeni elektorski glasovi iz Georgije gdje Biden ima vodstvo od 0,3 posto, a gdje se glasovi ponovno ručno broje, piše Fox.

Nakon najave još je tvitao kako su upravo u Georgiji otkrivene „tisuće neubrojenih glasova“ te poručio da će ta savezna država opet biti pod republikanskim vodstvom.

"Završite s time“, poručio je guverneru Georgije Brainu Kempu.

Thousands of uncounted votes discovered in Georgia counties. When the much more important signature match takes place, the State will flip Republican, and very quickly. Get it done! @BrianKempGA