Komentatorica i urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović analizira američke predsjedničke izbore.

Donald Trump i neki njegovi savjetnici odbijaju priznati poraz na izborima, dok u isto vrijeme demokrat Joe Biden ignorira te probleme i priprema prijenos predsjedničke vlasti.

U međuvremenu, pomno se analizira pobjednički govor Joe Bidena te prognozira kakva će biti njegova politika.

Komentatorica i urednica vanjske politike Ivana Petrović na temelju pobjedničkog govora smatra kako će se Biden i SAD u idućih godinu dana baviti prije svega sama sa sobom. Komentirala je njegov pobjednički govor.

"To je prigodnički govor u kojem govori o ujedinjenju. Počeli su razgovori o tranziciji i prijenosu vlasti kako bi se spriječili neredi. Priču o ujedinjenju shvaćam kao priču o pomirljivosti. SAD su mnogoljudna zemlja, socijalno različita i govoriti o nekom ujedinjenju je tamo gotovo nemoguće. Može se govoriti o smirivanju situacije jer SAD je razjedinjen za vrijeme svake krize.

U svom govoru Biden je govorio o koroni i to je prezentirao kao multiratelarni problem. Drugu stvar koju je naglasio je jačanje odnosa s partnerima, vraćanje starog sjaja NATO savezu i vraćanje SAD-a u sporazum o klimi. Ne toliko zbog klime, već što je to naznaka vraćanju SAD-a u multilateralne forume iz koje je Trump izveo Ameriku zbog nerazumijevanja što to znači.

"Članstvo u multilaterali bitno"

Trump je bio biznismen i on je išao po sistemu no pay no game, bez ikakvog poimanja koliko je članstvo u multilateralnim forumima bitno zbog utjecaja i on je dao Kini i Rusiji mogućnost da imaju utjecaju o kojem nisu ni sanjali.

Treće, Amerika će se u idućih godinu dana baviti sama sa sobom. Tu prije svega mislim na kohabitaciju budućeg predsjednika s republikancima s obzirom da su izbori na polovici mandata za dvije godine.

Biden će se baviti i sređivanjem administracije. Trump je smjenio jako puno ljudi, diplomata, svojih savjetnika...Iza njega je ostala jedna velika frustrirana administracija koja nije naučila raditi na taj način", napomenula je Petrović.

Komentirala je i moguću politiku prema Hrvatskoj.

"Rijetko koja Vlada nakon predsjednika Tuđmana je imala viziju i strategiju oko odnosa s Amerikom. Mi ne trebamo biti opterećeni tko će biti predsjednik u SAD-u već gledati kako svoj interes u to uklopiti. Tu treba priznati doprinos Ivi Sanaderu koji je zarolao zamrle odnose sa SAD-om tijekom mandata premijera Račana. Bush je bio u Zagrebu. Nakon toga ti odnosi su osrednji i mogli bi biti puno bolji.

U Trumpovom mandatu se dogodio, podsjetimo susret Kolinde Grabar-Kitarović s Trumpom u Varšavi na Inicijativi triju mora.

"Bez kapaciteta i sluha"

Hrvatska politika nije imala kapaciteta, a ni sluha da na tome izgradi follow up hrvatsko-američkih odnosa. Inicijativa Triju mora je bila jako bitna. Ponovo ju je oživio predsjednik Obama. Trump je to preuzeo od Obame i sigurno će to Biden preuzeti od Trumpa.

Moramo vidjeti i tko će biti Bidenovi savjetnici. Kamala Harris će biti one person, nešto kao što je bio Al Gore u mandatu Billa Clintona.

Njihov odnos nije bio uvijek bajan. Biden je izabran od demokrata kao kompromisno rješenje, a Kamala je delegirana kao predstavnica jednog krajnje lijevog biračkog tijela, lijevije je od Sandersa", napomenula je Petrović.

O odlasku Trumpa kaže:

"Trump je tip koji nikada neće priznati poraz, ali mislim da postoje jako male šanse da se Vrhovni sud upetlja u priču. Jako mala je mogućnost da je tu došlo do izborne prijevare. Američko pravosuđe je sastavljeno od vrhunskih profesionalaca", istaknula je za kraj Petrović.

