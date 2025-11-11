Toplina koja se vidi i osjeti: Skandinavski pristup grijanju koji osvaja domove

Kad temperature padnu, grijanje postaje tema o kojoj svi razmišljamo. Danas to više nije samo pitanje topline, nego i dizajna, energetske učinkovitosti i pametne tehnologije.

Upravo tu se ističu norveški radijatori Nobo Top Premium - spoj skandinavske jednostavnosti, napredne tehnologije i dugotrajne pouzdanosti. Iza njih stoji filozofija da toplina ne mora značiti visoke račune ni kompromis s estetikom, a njihovu ponudu možete pronaći na platformi Bijelo Jaje.

Temperatura u domu ostaje stabilna bez obzira na vanjske promjene. (Foto: Tehnodarija)

Pametna toplina bez gubitaka

Nobo Top Premium razvijen je na temelju nove Nobo tehnološke platforme, koja postavlja standarde u budućnosti električnog grijanja. Zahvaljujući vrlo preciznim termostatima, temperatura u prostoru ostaje stabilna bez obzira na promjene vanjskih uvjeta. To znači da se toplina ne gubi, a prostor uvijek ostaje ugodno zagrijan, bez naglih oscilacija koje povećavaju potrošnju struje. Za Hrvatsku je generalni distributer Tehnodarija, gdje se mogu kupiti Nobo proizvodi.

Osim toga, radijatori su energetski izuzetno učinkoviti, s potrošnjom u mirovanju manjom od 0,5 W, što ih čini jednim od najštedljivijih uređaja na tržištu. Oni koji žele potpunu kontrolu mogu ih povezati s internetom i upravljati grijanjem putem mobilne aplikacije - jednostavno, intuitivno i s bilo koje lokacije.

Radijatori razvijeni na temelju nove Nobo tehnološke platforme. (Foto: Tehnodarija)

Skandinavski dizajn koji traje

Jednostavnost linija i besprijekoran bijeli čelični front daju Nobo Top radijatorima klasičan, ali suvremen izgled koji se uklapa u svaki prostor, od minimalista do tradicionalnih interijera. Njihov diskretan dizajn omogućuje da se gotovo stope sa zidom, dok vrhunski ventilacijski sustav osigurava prirodan protok zraka: hladan zrak ulazi s dna, a topli izlazi na vrhu, ravnomjerno zagrijavajući prostor.

Zahvaljujući IP24 zaštiti, Nobo Top može se sigurno koristiti i u kupaonicama, što ih čini praktičnim rješenjem za cijeli dom. Po želji se mogu montirati na zid ili koristiti kao prijenosni radijatori na kotačićima, ovisno o potrebama prostora.

S više od 70 godina iskustva u razvoju električnih radijatora, Nobo je sinonim za norveško premium grijanje. Njihovi proizvodi izrađeni su prema najvišim europskim standardima i dolaze sa šest godina tvorničkog jamstva, a ponudu možete pogledati na plaformi Bijelo Jaje.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Tehnodarija d.o.o. po najvišim profesionalnim standardima.