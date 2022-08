Pričalo se kako u njihovom odnosu prevladava teška kriza, međutim Zlatan Ibrahimović i Helena Seger sada su pokazali da je između njih sve u najboljem redu.

Švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović i njegova partnerica Helena Seger uživaju na godišnjem odmoru u Sardiniji.

Naime, paparazzi su par ulovili dok su na jahti odmarali i izmjenjivali strastvene poljupce. Helena je na sebi imala kratke traper hlačice, bijeli top i crnu šiltericu dok je Zlatan nosio samo kupaće hlačice.

Uhvaćen je i tijekom tuširanja te je do izražaja posebno došao njegov isklesani torzo.

Par je uživao u raznim ljetnim egzibicijama, a posebno im se svidjela vožnja na jet skiju.

Prije su stalno putovali sa svojim sinovima Maxsimilianom i Vincentom, no ovoga puta čini se kako su sami na odmoru.

Ibrahimović je nedavno proslavio i 40. rođendan za koji si je priuštio luksuzni poklon. Riječ je o zlatnom Ferrariju.

Inače, Zlatan je s Helenom u vezi od 2001., a ona cijeni svoju privatnost te nema ni profil na društvenim mrežama. Nogometaš to poštuje i on također ne otkriva previše o svom životu izvan terena.

Zlatanova i Helenina veza preživjela je brojne glasine o njegovim aferama s drugim ženama. Nogometaša su prošle godine povezivali sa slavnom sportskom novinarkom iz Italije Dilettom Leottom, s kojom je surađivao na snimanju reklama i tamošnji su mediji tvrdili da se pojavila i na pragu njegovih kućnih vrata. Ibrahimović i Seger to nisu htjeli komentirati.

Helena je u jednom od rijetkih intervjua otkrila da ne troši previše vremena na vlastiti izgled, da misli kako ima prevelike usne, prekratke noge i da se bolje osjeća u trapericama nego u dizajnerskim haljinama. Helena nema zaposlene kućne pomoćnice, uživa u brzim vožnjama motociklom, a intervjui su joj zaista rijetkost, dala ih je svega nekoliko.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", ispričala je Šveđanka.

Zlatan je svojedobno otkrio da njegovo srce pripada samo jednoj ženi i osvojio je simpatije nježnijeg spola svojom izjavom. Na pitanje kakve žene želi odgovorio je kratko i jasno. "Na kakve žene mislite? Ja želim samo jednu ženu", izjavio je Zlatan, pritom misleći na svoju Helenu.

Mnogi opisuju njihov odnos kao netipičan odnos nogometaša i manekenke, a ona se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova i zaslužna je za milijunske ugovore koje ima potpisane sa sponzorima.

