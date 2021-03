Zlatan Ibrahimović i Helen Seger jedan su od najzanimljivijih parova u svijetu sporta i slavnih, i to iz razloga što se o njihovu privatnom životu jako malo zna.

Jedan od najboljih nogometaša na svijetu 39-godišnji Zlatan Ibrahimović tijekom čitave karijere trudi se u prvi plan gurati samo nogomet i sva svoja postignuća, no ona katkad ostanu u sjeni pokojeg skandala, a naravno bilo je i onih vezanih za lijepe žene.

Tako su ga nedavno povezivali sa slavnom sportskom novinarkom iz Italije Dilettom Leottom s kojom je surađivao na snimanju reklama, a tamošnji su mediji tvrdili da se pojavila i na pragu njegovih kućnih vrata. Oni se o tome nisu htjeli oglasiti, baš kao ni 11 godina starija Zlatanova partnerica, lijepa Šveđanka Helena Seger.

Zlatan inače svoj privatni život drži podalje od znatiželjnih očiju javnosti, pa tako i rijetko otkriva detalje braka s bivšom švedskom manekenkom s kojom ima i dva sina Maximiliana i Vincenta. To je i jedan od dodatnih razloga zašto je Helena zanimljiva javnosti i izazove veliku pažnju gdje god da se pojavi

U jednom od rijetkih intervjua koje je dala, priznala je na veliko iznenađenje svih da ne troši previše vremena na vlastiti izlged, da misli kako ima prevelike usne, prekratke noge i da se bolje osjeća u trapericama nego u dizajnerslim haljinama. Helena nema zaposlene kućne pomoćnice, uživa u brzim vožnjama motociklom, a intervjui su joj zaista rijetkost, dala ih je svega nekoliko.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije bi bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helen u jednom od rijetkih intervjua.

A koliko Zlatan obožava svoju voljenu, kojoj je podario svoje srce za cijeli život, dovoljno govori njegova već legendarna izjava, odnosno odgovor na jedno novinarsko pitanje kakve žene želi.

"Na kakve žene mislite? Ja želim samo jednu ženu", izjavio je Zlatan pritom misleći na svoju Helen.

Mnogi opisuju njihov odnos kao netipičan odnos nogometaša i manekenke, a ona se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova i zaslužna je za milijunske ugovore koje ima potpisane sa sponzorima.

"Jedino me ona razumije i možemo razgovarati o svemu. Ne želim joj laskati previše, ali pametna je, jako je pametna i ne znam zašto ima posla s ovakvim manijakom kao što sam ja", priznao je Zlatan jednom prilikom.