Zlatan Ibrahimović trenutno odmara na luksuznoj jahti na Ibizi gdje je privukao pozornost paparazza.

Zlatan Ibrahimović (39) uživa u odmoru prije početka nove sezone u klubu A.C. Milano nakon što nije bio dio švedske reprezentacije na Euru 2020. zbog ozljede.

Nogometaš je snimljen na luksuznoj jahti kod španjolskog otoka Ibiza, a nigdje na vidiku nije bilo njegove 11 godine starije, nevjenčane supruge Helene Seger. Ibrahimović je u jednom trenutku tijekom vožnje gliserom skinuo majicu kratkih rukava i pokazao istrenirani i tetovirani torzo.

Iako se Helenu nije moglo vidjeti na fotografijama paparazza, sasvim sigurno je bila s nogometašem na jahti. Naime, on je objavio na Instagramu snimku kako skače u vodu preko ograde na kojoj su njegovi sinovi, a Zlatanova supruga je vjerojatno bila zadužena za snimanje kao što je to bio slučaj prošle godine dok su ljetovali u Saint-Tropezu.

Zlatan ima razloga za slavlje jer se prije nekoliko dana se pohvalio na Twitteru trailerom za film o njemu pod nazivom "I Am Zlatan: The Movie" koji će u rujnu stići u kina. Temelji se na njegovoj autobiografiji "I, Ibra" i govori o njegovom nogometnom uspjehu od švedskog Malmoa, Ajaxa, Juventusa, Intera, Barcelone, Milana, PSG-a, Manchester Uniteda i LA Galaxyja. Zanimljivo je da je pred kraj svoje nogometne karijere opet igra u Milanu.

Inače, Ibrahimović je od 2001. u vezi s diplomiranom ekonomisticom i bivšim modelom, Šveđankom Helenom koja cijeni svoju privatnost te nema ni profil na društvenim mrežama. Nogometaš to poštuje i on također ne otkriva previše o svom životu izvan terena. Par ima sinove, 14-godišnjeg Maximiliana i 13-godišnjeg Vincenta.

Zlatanova i Helenina veza je preživjela brojne glasine o njegovim aferama s drugim ženama. Prije nekoliko mjeseci su nogometaša povezivali sa slavnom sportskom novinarkom iz Italije Dilettom Leottom, s kojom je surađivao na snimanju reklama i tamošnji su mediji tvrdili da se pojavila i na pragu njegovih kućnih vrata. Ibrahimović i Seger to nisu htjeli komentirati.

Helena je u jednom od rijetkih intervjua otkrila da ne troši previše vremena na vlastiti izgled, da misli kako ima prevelike usne, prekratke noge i da se bolje osjeća u trapericama nego u dizajnerskim haljinama. Helena nema zaposlene kućne pomoćnice, uživa u brzim vožnjama motociklom, a intervjui su joj zaista rijetkost, dala ih je svega nekoliko.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", ispričala je Šveđanka.

Zlatan je svojedobno otkrio da njegovo srce pripada samo jednoj ženi i osvojio je simpatije nježnijeg spola svojom izjavom. Na pitanje kakve žene želi je odgovorio kratko i jasno. "Na kakve žene mislite? Ja želim samo jednu ženu", izjavio je Zlatan pritom misleći na svoju Helenu.

Mnogi opisuju njihov odnos kao netipičan odnos nogometaša i manekenke, a ona se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova i zaslužna je za milijunske ugovore koje ima potpisane sa sponzorima.