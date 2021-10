Chiara Ferragni jedna je od najuspješnijih i najpopularnijih influencerica koja iz dana u dan bilježi nove poslovne uspjehe, a uz to je predana i obiteljskom životu.

Talijanka Chiara Ferragni danas je jedna od najuspješnijih i najpopularnijih influencerica na svijetu koju samo na njezinom profilu na Instagramu prati 25 milijuna ljudi, ali njezina je priča prije samo nekoliko godina bila potpuno drugačija.

34-godišnja Chiara o tome je sada i sama progovorila na Instagramu te se osvrnula na svoje influencerske početke kada ju gotovo nitko nije hito ni doživjeti, za razliku od danas kada se svi bore kako bi surađivali s njom.

"Prije 12 godina kada sam započela karijeru gledala sam na Vogue i tadašnju glavnu urednicu kao na jedan svijet koji je daleko od mene. Za mene je to bio jedan mali krug kreativnih ljudi, posebice jer sam bila tek na početku ovog ludog putovanja i nisam imala nikakve veze. Na prvim revijama, na koje sam bila pozvana, stajala sam daleko od piste gdje nisam ni vidjela sve dobro, dok su svi važni ljudi sjedili u prvim redovima. Danas, kada sam se našla na naslovnici magazina Vogue Italia, osjećam se da sam ponosna na onu djevojčicu koja je pokrenula svoj blog 2009. godine. To je san koji se ostvario nakon puno odricanja i teškog rada. Ovo nije prva naslovnica koju sam snimila za Vouge, ali je jedna od najvrednijih", napisala je Chiara.

Svijet je za Chiaru Ferragni prvi put prije više od deset godina kada je iz zabave odlučila pokrenuti blog theblondesalad.com, na kojem je objavljivala fotografije iz rodnog Milana i istovremeno se pokušavala izboriti za ulaznice na prestižna modna događanja. To joj je vrlo brzo pošlo za rukom zahvaljujući velikom broju ljudi koji su ju počeli vjerno pratiti na društvenim mrežama i kod kojih je probudila interes zbog svoje jednostavnosti.

2013. godine preselila se u Los Angeles, a Forbes ju je uvrstio na popis najutjecajnijih osoba u modnoj industriji mlađih od 30 godina. Chiara danas živi i radi u Milanu, vlasnica je nekoliko kompanija, zaštitno je lice modnih i kozmetičkih brendova, a njezina se poslovna priča koristi kao tema predavanja na prestižnom Harvardu.

Od 2018. godine sretno je udana za repera Fedeza koji ju je zaprosio na jednom od svojih koncerata u Veroni. Par je prije tri godine dobio sina Leonea, a prije šest mjeseci dobili su i kćer Vittoriu Luciu.

"Mi smo moderna obitelj. Mogu biti žena s dvije tvrtke, a također biti prisutna kao majka. Ne moram se odlučiti između majke ili zaposlene žene. Mnogim ljudima će ta poruka biti korisna", izjavila je Chiara jednom prilikom.

Sve to zvuči poput bajke, naročito zato što je na početku svoje karijere nailazila na zatvorena vrata i bila je meta ismijavanja, no to ju nije pokolebalo da uspije u ostvarenju svojih životnih snova, što joj je očito i više nego uspjelo.

Ono što je posebno razveselilo njezine obožavatelje je reality show koji uskoro kreće s prikazivanjem na malim ekranima, a koji će pratiti njezin i život njezine obitelji.