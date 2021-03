Talijanska influencerica i uspješna poduzetnica Chiara Ferragni i popularni reper Fedez dobili su djevojčicu Vitttoriju, koja je njihovo drugo dijete.

Jedna od najbogatijih i najpopularnijih svjetskih influencerica Talijanka Chiata Ferragni i njezin suprug, popularni pjevač Fedez dobili su drugu dijete, a sretnu su vijest objavili gdje drugdje nego na društvenim mrežama.

Chiara je rodila djevojčicu kojoj su odlučili dati predivno ime Vittorija, a mlađoj se sestri najviše veseli 3-godišnji Leone koji je već i sam prava Instagram zvijezda. 33-godišnja Talijanka s gotovo 23 milijuna obožavatelja dijeli gotovo svaki trenutak svog života, pa ih je tako redovito izvještavala i o drugoj trudnoći, a nakon poroda je objavila i prvu fotografiju malene kćeri.

"23. ožujak 2021. Naša Vittoria", napisala je kratko uz fotografiju.

Čestitkama na prinovi pridružila su se i neka slavna imena poput pjevačice Due Lipe i influencerice Sarah Angius i Tamara Kalinić te brojnih drugih slavnih i utjecajnijih Talijana.

"Čestitam ljudi, jako sam sretna zbog vas", "Dobro nam došla malena djevojčice", "Predivna je, čestitam", "Koliko ljubavi, čestitam", "Čarobna je", "Čestitam i dobro došla prelijepa djevojčice", samo su neki od komentara.

Svijet je za Chiaru Ferragni čuo prvi put prije desetak godina kada je iz zabave odlučila pokrenuti blog theblondesalad.com na kojem je objavljivala jednostavne fotografije iz rodnog Milana i istovremeno se pokušavala izboriti za ulaznice na prestižna modna događanja. To joj je vrlo brzo pošlo za rukom zahvaljujući velikom broju ljudi koji su ju počeli vjerno pratiti na društevnim mrežama.

2013. godine preselila se u Los Angeles, a Forbes ju je uvrstio na popis jedne od najutjecajnijih osoba u modnoj industriji mlađoj od 30 godina. Chiara danas živi i radi u Milanu, vlasnica je dviju kompanija, zaštitno lice modnih i kozmetičkih brendova, a njezina se poslovna priča koristi kao tema predavanja na prestižnom Harvardu.

Od 2018. godine sretno je udana za repera Fedeza koji ju zaprosio na jednom od svojih koncerata u Veroni, a prije tri godine postali su roditelji Leonea.

"Mi smo moderna obitelj. Mogu biti žena s dvije tvrtke, a također biti prisutna kao majka. Ne moram se odlučiti između majke ili zaposlene žene. Mnogim ljudima će ta poruka biti korisna", izjavila je Chiara jednom prilikom.

Sve to zvuči poput bajke, naročito zato što je na početku svoje karijere nailazila na zatvorena vrata i bila je meta ismijavanja, no to ju nije pokolebalo da uspije u ostvarenju svojih životnih snova što joj je očito i više nego uspjelo.