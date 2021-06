Talijanska influencerica i uspješna poduzetnica Chiara Ferragni snimljena je ovih dana na jednoj od talijanskih plaža na kojoj je pokazala zavidnu liniju nakon rođenja kćerkice Vittorije.

Jedna od najuspješnijih i najpopularnijih influencerica današnjice, Talijanka Chiara Ferragni punim plućima uživa u slobodnom vremenu nakon što je nedavno rodila kćer Vittoriju.

Njezina sretna obitelj viđena je na jednoj od talijanskih plaža, a Chiari su osim malene Vittorije društvo pravili suprug Fedez i sinčić Leone. 34-godišnja Chiara pritom je pokazala zavidnu liniju u bikiniju i sudeći prema paparazzo fotografijama nitko ne bi ni pomislio da je nedavno rodila, baš kao ni na onima koje sama dijeli sa svojih 23,7 milijuna pratitelja na Instagramu.

Svijet je za Chiaru Ferragni prvi put čuo još prije desetak godina kada je iz zabave odlučila pokrenuti blog theblondesalad.com, na kojem je objavljivala fotografije iz rodnog Milana i istovremeno se pokušavala izboriti za ulaznice na prestižna modna događanja. To joj je vrlo brzo pošlo za rukom zahvaljujući velikom broju ljudi koji su ju počeli vjerno pratiti na društvenim mrežama.

2013. godine preselila se u Los Angeles, a Forbes ju je uvrstio na popis najutjecajnijih osoba u modnoj industriji mlađih od 30 godina. Chiara danas živi i radi u Milanu, vlasnica je nekoliko kompanija, zaštitno je lice modnih i kozmetičkih brendova, a njezina se poslovna priča koristi kao tema predavanja na prestižnom Harvardu.

Od 2018. godine sretno je udana za repera Fedeza koji ju je zaprosio na jednom od svojih koncerata u Veroni, a prije tri godine postali su roditelji sina Leonea.

"Mi smo moderna obitelj. Mogu biti žena s dvije tvrtke, a također biti prisutna kao majka. Ne moram se odlučiti između majke ili zaposlene žene. Mnogim ljudima će ta poruka biti korisna", izjavila je Chiara jednom prilikom.

Sve to zvuči poput bajke, naročito zato što je na početku svoje karijere nailazila na zatvorena vrata i bila je meta ismijavanja, no to ju nije pokolebalo da uspije u ostvarenju svojih životnih snova, što joj je očito i više nego uspjelo.