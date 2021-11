Woody Allen karijeru je započeo prije više od 60 godina, no nerijetko je medijske stupce punio svojim privatnim životom više nego svojim poslom.

Slavni redatelj i glumac Woody Allen tijekom karijere, koja se proteže na šest desetljeća, nerijetko je šokirao javnost svojim izričajem i privatnim životom, a ovih dana slavi 86. rođendan.

Svoju bogatu karijeru započeo je još 50-ih godina prošlog stoljeća suradnjom s Carlom Reinerom, Larryjem Gelbartom i Neilom Simonom, a uglavnom je radio na televizijskim serijama. Objavio je nekoliko knjiga, pisao je za The New Yorker, a bavio se i stand-up komedijom u New Yorku. Za svoje komičarske albume dobio je i nominaciju za nagradu Grammy, a godine 2004. proglašen je jednim od najboljih komičara u povijesti.

Do sredine 60-ih godina pisao je scenarije za filmove koje je kasnije i režirao, no 70-ih se više posvetio art filmovima. Njegov hit-film iz 1977. godine "Annie Hall" s Diane Keaton u glavnoj ulozi uz njega samog dobio je četiri Oscara, a sve do danas ostao je jedan od plodonosnijih režisera u Hollywoodu.

Vodio je i turbulentan privatni život, koji se nerijetko našao na udaru kritika javnosti zbog njegovih odabira. Sa svojom prvom suprugom Harlene Rosen vjenčao se 1956. godine kada mu je bilo 20, a njoj tek 17 godina. Brak je potrajao do 1959. godine, a ona ga je nakon toga tužila jer je tijekom svojih televizijskih nastupa često koristio njihov brak i razvod kao predmet sprdnje. S glumicom Louise Lasser vjenčao se 1966. godine, a rastali su se četiri godine kasnije.

S Diane Keaton imao je jednogodišnju aferu, a nastavili su zajedno raditi i nakon što su prekinuli. "Annie Hall" snimili su gotovo deset godina otkako su se razišli, a i dandanas su bliski prijatelji. Njegova najpoznatija veza je ona s Mijom Farrow.

Mia i Woody su vezu započeli krajem 70-ih. Posvojili su kćer Dylan i sina Mosesa te imaju biološkog sina Ronana (32). Farrow i Allen prekinuli su 1992., kada je otkriveno da je on u vezi s njezinom posvojenom kćeri Soon-Yi Previn (49), koja je tada imala 22 godine.

Mia ga je tada optužila da je seksualno zlostavljao njihovu kćer Dylan te je i ona ispričala kako ju je redatelj napao kada je imala sedam godina u njihovoj kući u Connecticutu. Allen je nakon optužbe rekao da ga je lažno optužila jer ju je njezina majka uvježbala da to učini. Tvrdio je da će ići na poligraf kako bi dokazao da je nevin, no američki mediji saznali su da je odbio proći testiranje kada ga je to tražila policija u Connecticutu.

Dio javnosti smatra da je Mia izmislila ove optužbe iz osvete Allenu, koji se oženio s njezinom posvojenom kćeri. "Ovo što se dogodilo Woodyju je uznemirujuće i čista nepravda. Mia je iskoristila #MeToo pokret i paradirala s Dylan kao sa žrtvom. Cijela jedna generacija slušala je njihove priče o navodnom zlostavljanju, a nije trebala", izjavila je Soon-Yi za američke medije.

Otkrila je da ju je Farrow fizički maltretirala i bacala kockice na nju dok je bila dijete. Progovorila je i o odnosu s Woodyjem. "Dok je bio Mijin dečko, nikada nije spavao kod nas u kući. Nisam ga doživljavala kao očinsku figuru. Naša romansa počela je kada smo zajedno krenuli na utakmice, što je bila Mijina ideja jer sam ja bila introvertna, a on je tražio društvo. Međutim, svoj odnos shvatili smo kao vezu tek nakon što je sve došlo do javnosti jer smo se morali zajednički suočiti s groznim optužbama", ispričala je.

Soon-Yi Previn i Woody Allen su se vjenčali 1997. godine, a posvojili su dvoje djece te danas žive na Manhattanu.

Blizanke koje su prije 40 godina utjerivale svima strah u kosti danas izgledaju potpuno drugačije, a ni glumom se više ne bave! +5

Na prvu čedna haljina, ali cijela slika krije pravu istinu, a tu je i ''teška'' odluka koja mori Nives! +26