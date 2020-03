Woody Allen napisao je i objavio memoare u kojima je odlučio progovoriti o detaljima veze s posvojenom kćeri, s kojom je danas u braku.

Holivudski redatelj i glumac Woody Allen progovorio je o kontroverznoj ljubavnoj vezi sa svojom posvojenom kćeri Soon-Yi Previn u novim memoarima i otkrio kako na početku strastvene veze nisu mogli skinuti ruke jedno s drugoga.

Allenovi novi memoari "Apropos of Nothing" posvećeni su upravo 49-godišnjoj Soon-Yi, s kojom je danas u braku.

"Za najbolju Soon-Yi. Pustio sam da mi jede iz ruke i tada sam primijetio da mi ruka nedostaje", napisao je u posveti.

84-godišnji redatelj vezu s kćeri, koju je posvojio s glumicom Mijom Farrow, započeo je kada je ona imala 22 godine, a u memoarima tvrdi da je unatoč razlici od 35 godina Soon-Yi bila spremna za vrhunsko sazrijevanje jer joj je netko pokazao ljubav. Svoju su vezu tajili, a Mia ju je otkrila kada je pronašla njihove erotske fotografije. Sada objašnjava da su razgolićene fotografije snimili u vrlo ranoj fazi odnosa, kada je njima vladala požuda i kada nisu mogli skinuti ruke jedno s drugoga.

Allen opisuje kako su on i Soon-Yi prešli iz odnosa dvoje ljudi koji se nikada nisu posebno voljeli, do para koji je sada oženjen više od dvadeset godina i još uvijek strastveno zaljubljen.

Inače, knjiga je trebala biti već ranije objavljena, no vijest o njezinu izdavanju razbjesnila je njegova otuđenog sina Dylana Farrowa, nagrađivanog novinara Ronana Farrowa, koji tvrdi da je Woody zlostavljao svoju drugu kćer Dylan Farrow. Dodatno ga je naljutilo to što je knjigu trebala objaviti izdavačka kuća Hachette Book Group, koja je objavila i njegov film "Catch and Kill". Nakon glasnih pobuna i prosvjeda odbili su objaviti Allenovu knjigu, a tjedan dana kasnije objavio ju je Skyhorse.

Woody i Soon-Yi u braku su od 1997. godine, a zajedno imaju dvoje djece.

