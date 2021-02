Film "Allen v Farrow" izlazi 21. veljače, a dio javnosti vjeruje da je to osveta Mije Farrow jer je njena posvojena kći Soon-Yi Previn, koja je u braku s njezinim bivšim Woodyjem Allenom, opovrgnula njene optužbe.

Optužbe za seksualno zlostavljanje Dylan Farrow (35) protiv oca Woodyja Allena (85) prvi put su šokirale javnost 1992., a o njima još jednom progovara film "Allen v Farrow" koji izlazi 21. siječnja.

Nastajao je u tajnosti tijekom zadnje tri godine i prvi put će se biti prikazane nikad viđene snimke. Za njih je zaslužna Woodyjeva bivša partnerica Mia Farrow (76), a na njima se nalazi tada sedmogodišnja Dylan koja otkriva da je zlostavljana.

Govori kako je uvijek bila očeva djevojčica, no s vremenom kada je shvatila što se događa, počela je drugačije gledati na njihov odnos. "Uvijek sam bila u njegovim kandžama. Uvijek me lovio, iako mi je kao maloj uvijek poklanjao posebnu pažnju", istaknula je Dylan.

Sa zlostavljanjem se počela nositi tako što se skrivala od redatelja i zaključavala u sobu kad bi on došao kući, no nekoliko puta je s njim legla u krevet. Nekim od tih trenutaka je svjedočila i njezina majka Mia. "Ušla bih u sobu i ona bi bila u njegovu krevetu u donjem rublju. Ponekad bi kleknuo pred nju ili sjeo pored nje i stavio joj lice u krilo. To sam nekoliko puta vidjela", ispričala je Farrow.

To je potvrdila i Dylanina sestra Tisa. "Nanosio bi joj kremu za sunčanje, a njegova je ruka pritom išla sve do donjeg dijela njezinih leđa gdje se zadržala", otkrila je.

U filmu se govori i o šokantnim događanjima na tavanu koje je Dylan kao djevojčica rekla Miji i ona je to snimila.

"Ušli smo u potkrovlje. Tada mi je počeo govoriti čudne stvari. Stao je iza mene i počeo me dodirivati po intimnim mjestima. Ne miči se. Moram to učiniti. Ako ostaneš mirna, možemo otići u Pariz", otkrila je Dylan što joj je Woody ispričao.

Inače, Mia i Woody su vezu započeli krajem 70-ih. Posvojili su Dylan i sina Mosesa (42) te imaju biološkog sina Ronana (32). Farrow i Allen prekinuli su 1992. kada je otkriveno da je on u vezi s njezinom posvojenom kćeri Soon-Yi Previn (49), koja je tada imala 22 godine.

Mia ga je tada optužila da je seksualno zlostavljao njihovu kćer Dylan te je i ona ispričala kako ju je redatelj napao kada je imala sedam godina u njihovoj kući u Connecticutu. Allen je nakon optužbe rekao da ga je lažno optužila jer ju je njezina majka uvježbala da to učini. Tvrdio je da će ići na poligraf kako bi dokazao da je nevin, no američki mediji saznali su da je odbio proći testiranje kada ga je to tražila policija u Connecticutu.

Dio javnosti smatra da je Mia izmislila ove optužbe iz osvete Allenu koji se oženio s njezinom posvojenom kćeri. "Ovo što se desilo Woodyju je uznemirujuće i čista nepravda. Mija je iskoristila #MeToo pokret i paradirala sa Dylan kao sa žrtvom. Cijela jedna generacija slušala je njihove priče o navodnom zlostavljanju, a nije trebala", izjavila je Soon-Yi za američke medije.

Otkrila je da ju je Farrow fizički maltretirala i bacala kockice na nju dok je bila dijete. Progovorila je i o odnosu s Woodyjem. "Dok je bio Mijin dečko, nikada nije spavao kod nas u kući. Nisam ga doživljavala kao očinsku figuru. Naša romansa počela je kada smo zajedno krenuli na utakmice, što je bila Mijina ideja, jer sam ja bila introvertna, a on tražio društvo. Međutim, svoj odnos shvatili smo kao vezu tek nakon što je sve došlo do javnosti, jer smo se morali ajednički suočiti s groznim optužbama", ispričala je.