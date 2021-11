Thomas Markle Junior progovio je otvoreno o političkim ambicijama svoje polusestre Meghan Markle.

Otuđeni polubrat Meghan Markle, 55-godišnji Thomas Markle Junior iznenadio je kada je otvoreno progovorioo njezinim ambicijama i glasinama kako joj je plan postati predsjednicom SAD-a, te zaključio kako ga to nimalo ne bi iznenadilo.

Meghan ne krije da joj se apetit za politikom povećao otkako su se ona i princ Harry preselila iz Velike Britanije u Kaliforniju 2018. godine, a Thomas koji s Meghan nije razgovarao posljednjih deset godina sada je u intervjuu za New Idea Magazine progovorio o toj temi.

"Jasno je kako je svoje ambicije usmjerila prema tome i ne bi me iznenadilo da se kandidara za predsjednicu i dospije u Bijelu kuću. Znam da će učiniti dobre stvari ako dospije na to mjesto. Želim joj svu sreću, ako se odlučila na to usmjeriti, ona će u tome i uspjeti", zaključio je i dodao je ona svoje snove slijedila od malih nogu.

Kraljevski biograf Tom Bower još je u ožujku ove godine zaključio da će Meghan vjerojatno pokrenuti svoju predsjedničku kampanju, ali da će se morati suočiti s nizom kritika drugih političara, ali je pitanje kako će se nositi s time jer je osjetljiva.

Govoreći za časopis Closer, dodao je da bi Meghan trebala biti prije svega timska igračica i izgraditi vojsku odanog osoblja, a to je nešto s čime je, čini se, imala problema otkako je postala dio kraljevske obitelji.

Bower, koji je poznat po izdanim biografijama poznatih ličnosti, uključujući britanskog premijera Borisa Johnsona i princa Charlesa koje nije štedio, rekao je da Meghan ima sve kvalitete potrebne za snažnu političku kandidatkinju i tvrdi bivša zvijezda "Suitsa" sada cilja na političku pozornicu, budući da je već osmislila novi život za nju i Harryja u Kaliforniji.

Njegov intervju sve je iznenadio obzirom da je nedavno izjavio kako je Meghanin brak s princom Harryjem osuđen na propast, jer je svog prvog princa "zgazila" i da ista sudbina čeka i njega.

Mnogi su stali u obranu popularne bivše glumice te kažu kako njezin brat nju nimalo ne poznaje. Na kraljevsko vjenčanje nije bio pozvan, a sudeći po njegovu sudjelovanju u jednom australskom reality showu, svima se čini da se želi proslaviti na račun mlađe polusestre.