Meghan Markle je objavila da je napisala pismo predsjednici Zastupničkog doma Nancy Pelosi i čelniku većine u Senatu Charlesu Schumeru "kao mama" i "u ime milijuna američkih obitelji".

Vojvotkinja od Sussexa pozvala je zastupnike u američkom Kongresu na uvođenje plaćenog dopusta za novopečene roditelje.

Meghan je objavila da je napisala pismo predsjednici Zastupničkog doma Nancy Pelosi i čelniku većine u Senatu Charlesu Schumeru "kao mama" i "u ime milijuna američkih obitelji".

Vojvotkinja, koja je majka Archieja i Lilibet, rekla je da bi plaćeni dopust trebao biti "nacionalno pravo" dok se prisjetila koliko su njezini roditelji naporno radili i kako je i sama počela raditi s 13 godina.

Napisala je: "Odrasla sam na salati od 4,99 dolara u Sizzleru - tada je to možda koštalo manje (da budem iskrena, ne sjećam se) - ali sjećam se osjećaja: znala sam koliko su teško roditelji radili kako bi to priuštili jer je čak i za pet dolara jesti vani bilo nešto posebno, a ja sam se osjećala sretnom.

"I kao izviđač, kad bi moja četa išla na večeru na veliko slavlje, bilo je to opet u tom istom baru ili u The Old Spaghetti Factory jer su to te obitelji jedino mogle platiti. Počela sam raditi (u lokalnoj trgovini smrznutog jogurta) s 13 godina. Posluživala sam za stolovima, čuvala djecu i druge poslove kako bih namaknula novac. Radila sam cijeli život i štedjela kad i sam i gdje mogla - ali čak je i to bio luksuz - jer se obično radilo o tome da se sastavi kraj s krajem i da imam dovoljno da platim stanarinu i natočim gorivo u auto", naglasila je vojvotkinja.

Meghan se osvrnula na svoj obiteljski život nakon rođenja Lilibet ranije ove godine, rekavši: "U lipnju smo suprug i ja dočekali drugo dijete. Kao i svi roditelji, bili smo presretni. Kao i mnogi roditelji, bili smo prezadovoljni.Kao i manji broj roditelja, nismo se suočili sa surovom stvarnošću da prvih nekoliko ključnih mjeseci ne provedemo s bebom i vratimo se na posao. Znali smo da je možemo odvesti kući i u toj vitalnoj (i svetoj) fazi posvetiti se svojoj djeci i obitelji", kaže Meghan.

"Nijedna obitelj ne bi se trebala suočiti s tim odlukama. Nijedna obitelj ne bi trebala birati između zarade za život i slobode da se brine za svoje dijete (ili voljenu osobu, ili sebe, kao što bio slučaj s planom plaćenih dopusta) ", zaključila je.

(Hina)